Compras una botella con la etiqueta de aceite de oliva virgen en el supermercado y una hora después aliñas la rica ensalada que con esmero ... has preparado. El aliño tiene un gusto raro que estropea el sabor y la frescura de los ingredientes, porque te han vendido aceite lampante, es decir, el destinado a las lámparas y candiles, no apto para el consumo. Otro día, en tu desayuno, la excesiva dulzura de la miel perjudica tu tostada, porque no es miel de abeja, sino sirope de arroz azucarado en China. En una cena, confundida por la bechamel, la carne de la lasaña, que se anuncia como de ternera, en realidad es carne de caballo. Jamones vendidos como ibéricos son una pura estafa con el sello trucado…

En España, el país europeo con mayor fraude alimentario, la lista es larga desde aquel trágico escándalo del aceite de colza contaminado que mató a cientos de personas en la primavera de 1981. Y en el último episodio, no deja de ser insultante que haya sido en Extremadura donde se ha intentado vender el aceite lampante adulterado. No sé si los autores del delito pensaban que aquí es menor la vigilancia o que nuestros paladares están menos capacitados para detectar el engaño. Por fortuna, el Servicio Extremeño de Salud ha actuado con diligencia para identificar las trece marcas que ocultaban la bazofia bajo nombres tan rimbombantes como Cortijo del Oro, Don Jaén, Imperio Andaluz o La Esmeralda. Con el comercio de cercanías estos engaños son más difíciles. Pero cuando el productor está tan lejos del consumidor, con Europa convertida en una península mercantil de China, no estamos completamente seguros ni de la inocuidad de todo lo que consumimos ni de sus métodos de producción: los pollos que no conocen la oscuridad, engordados en dos meses a base de hormonas y, ¡hala, a las vitrinas del hipermercado! No estamos seguros de que las tortitas de arroz no estén hechas de poliestireno y que en el pan de molde, primo hermano de los donuts, no sea mayor la proporción de azúcar que la proporción de harina. No sabemos si las sopas enlatadas están completamente limpias de petróleo ni si el atún contiene tanto mercurio que una tira de mojama puede servir de termómetro. Tenemos miedo de la piel de algunas manzanas, tan perfectas y brillantes por los herbicidas que parecen de la marca DDT. Al pelarlas nos perdemos el placer del chasquido con que las imperfectas manzanas infantiles, con gusano incluido, nos estallaban entre los dientes. Hay comidas tan llenas de aditivos, tan cargadas de sal para disimular que son insípidas, que nos llenan de alquitrán la sangre y las vísceras. Hay comida chatarra tan cargada de óxido para el sistema circulatorio, de metralla para el sistema digestivo y de conservantes químicos que podrían venderlas en una droguería. Y no es que todos tengamos la exigencia de Toño y José Polo, pero sí pedimos productos sin engaño. Estamos cansados de comprar puerros con la médula solidificada, alcachofas de corazón endurecido y frutas que languidecen en las vitrinas, bajo los neones, sin sabor ni sazón, por haber sido arrancadas del árbol antes de tiempo. Cuanto más elaborado y manoseado el producto, cuantos más ingredientes en su composición, más posibilidades de camuflar el engaño. Y también por eso a uno le gustan cada vez más las apolíneas verduras y legumbres, que dificultan la manipulación, la estafa, el trampantojo, frente a las dionisiacas carnazas y mariscos. Con las legumbres se tiene la sensación de recuperar las viejas y sencillas comidas en cuya elaboración no intervenía un alquimista. No es fácil el fraude con las honradas lentejas, con los árabes garbanzos del color de la arena, con los ricos y variados tipos de alubias, con las habas que mezclan tan bien con jamón o calamares. Todas ellas están ahí, económicas y limpias, fáciles de cocinar y muy saludables, sin necesidad de acudir a los estrambóticos superalimentos que cada mañana nos ofrece Mr. Algoritmo, que es la última máscara con que se disfraza la publicidad. En cambio, hay otros alimentos con los que resulta muy difícil detectar la manipulación si no hay un servicio público de salud que vigile, controle y sancione los manejos de algunos empresarios del ramo que dejan de ser restauradores para convertirse en rufianes, obedientes a un único lema, 'Vender o morir'. Contra su avaricia, es menester una vigilancia permanente que ponga coto al aumento infinito y por cualquier medio del engorde de los cerdos, del crecimiento de los pollos, de la fecundidad de las vacas, de la puesta de huevos de las gallinas, del calibre de las manzanas o del zumo de las naranjas. No somos contenedores de basura, no estamos capacitados para ingerir a lo largo de los años un vagón de pescado con anisakis, un container de colorantes y conservantes, un camión de verduras fumigadas con venenos químicos, un saco de pan, harina y cereales desnaturalizados de sus componentes básicos. Y ahora, encima, unos chorizos nos querían colar una cisterna de aceite lampante. ¡Pura bazofia!

