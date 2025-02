Como cada enero, he vuelto a colgar un calendario de papel en la pared de la cocina, esperando, como todos esperamos, que el 2024 sea el mejor año de nuestra vida. Es un calendario grande, como los que regalaban los bancos antes de que los ... dominara la usura, de hojas anchas y blancas, una para cada mes, con los días laborables en números negros y los festivos en rojo y, debajo, el santo del día. Tiene, además, espacios para anotar tareas y aniversarios, citas o pagos, cumpleaños o fechas especiales. A mí me sirve con mayor claridad y eficacia que las agendas electrónicas.

Y al colgar el nuevo calendario me he acordado de los ángeles custodios.

Muchas criaturas celestiales de la infancia se borraron de la memoria cuando uno sustituyó la fe en las teologías por la fe en las ideologías, pero el ángel de la guarda se mantiene inmune al olvido. De los calendarios con sagrados corazones, vírgenes, mártires, santos inexpresivos y ásperas crucifixiones, sobre todo perdura ese espíritu tutelar, ese ser alado que nos protegía como un guardaespaldas, casi siempre representado vigilando a unos niños que cruzaban por un puente sin pretil un río de aguas turbulentas o jugaban junto a un precipicio tenebroso, con una estética que años más tarde reconoceríamos deudora de Murillo. Eran ángeles asexuados que no nos reñían ni nos provocaban miedo, sino que nos protegían del miedo mismo.

Y por la noche, antes de dormir, a veces recitábamos la oración que le agradecía su labor de escolta y vigilancia y le pedíamos que siempre estuviera allí, protegiéndonos: Ángel de la guarda, dulce compañía…

Quedó atrás aquel tiempo y tuvimos la suerte de ver cómo los ángeles custodios de las ilustraciones se convertían en ángeles reales, en ángeles buenos, en ángeles fieramente humanos, laicos y civiles, terrenales, aunque eso no les quitaba su condición angelical. De jóvenes y adultos, a lo largo de nuestra vida todos hemos tenido al lado a algún ángel de la guarda que adquiría el rostro de alguna persona protectora y sin cuya ayuda nos habría ido un poco peor.

Estos ángeles custodios no viven en el cielo, viven entre nosotros; no tienen alas para volar, pero caminan a nuestro lado; no son anónimos, tienen nombre y apellidos. Hasta hemos recibido ayuda de algunos que ni siquiera sabían que eran ángeles.

¿Quién no los ha sentido susurrándole al oído en alguno de esos momentos de peligro que casi siempre vienen con la noche y que llevan a lugares de donde no se vuelve? Ahí estaban cuando decidiste no participar en lo que parecía un fantástico negocio y en realidad era un timo muy bien orquestado. Cuando un volantazo en el último segundo te salvó de chocar contra un coche que se saltó un stop, o cuando no subiste al autobús siniestrado, o cuando no tomaste otros vehículos hacia otro tipo de viajes alucinógenos. Cuando en el último momento decidiste no bañarte en un río oscuro donde a la mañana siguiente apareció un ahogado. Cuando rechazaste la ruta por una carretera de montaña cuando se anunciaba una fuerte nevada o cuando te detuviste ante una puerta, con un pie en el umbral, que te adentraba en un laberinto de lobos y sin hilo de Ariadna.

En otras ocasiones, sin embargo, no le hicimos caso, sordos a sus consejos, y elegimos el camino equivocado mientras él nos miraba entristecido por nuestra decisión y se quedaba atrás, dejándonos solos con nuestra irremediable estupidez, con nuestra arrogancia en aquellos años en que no andábamos en nuestros cabales, cuando creíamos que el mundo era una chicane y la vida una carrera de velocidad.

Sin embargo, superado el error, nunca nos dijo: Te lo advertí y no me hiciste caso, así que ahora aguántate y paga las consecuencias. Ahí siguen, a nuestro lado, leales, anónimos y humildes, salvadores, porque no les gustan los héroes de las épocas épicas que morían jóvenes y aumentaban el dolor del mundo. El ángel custodio no es un paladín colectivo que dirige los anhelos de la comunidad, es solo un salvador silencioso que, pasado el peligro, desaparece entre las bambalinas y nunca pide aplauso ni recompensa.

Francisco Umbral dedicó un puñado de artículos a los ángeles custodios y más tarde escribió una novela-diario inclasificable con ese título, en la que algunos de los ángeles parecen ángeles de la tentación. Sin embargo, Rafael Alberti, que dedicó un libro a todos los tipos de ángeles, querubes y serafines, no le escribió ningún poema.

Ahora nos dicen que el ángel de la guarda va a ser el ángel de la Inteligencia Artificial, que nos va a vigilar a todos desde las cámaras colocadas en el limbo, en lo alto de todas las farolas y en las calles pavimentadas de la modernidad. Pero yo no sé si ese ángel de la tecnología, con un corazón de silicio, con mil ojos y un millón de chips, no se rebelará un día como Luzbel y se convertirá en demonio.

Antes de que también lo alcance el olvido, quiero dejar constancia de mi agradecimiento al buen ángel custodio, aunque su figura ya no se represente en un calendario de papel en las paredes de las cocinas.