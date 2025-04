Agua para Barcelona

En plena emergencia por sequía, el viajero es convocado a la Barcelona lectora, a la Barcelona de siempre, la de Las Ramblas, Gaudí, el pan ... con tumaca y los viejos amigos. Y alguien, bromeando, le advierte que vaya duchado y que lleve una garrafa de agua de cinco litros.

Bromas aparte, en la recepción del hotel al viajero le proponen un pacto: por cada día que cuelgue en la puerta el cartel solicitando que no le hagan la habitación, con el consiguiente ahorro de agua, el hotel lo invita a una consumición gratis en su cafetería, con o sin alcohol, como si el whisky con soda fuera más barato que el agua con cloro.

La medida es un ingenioso recurso en una ciudad que tiene secos sus pantanos, y el viajero acepta sin dudarlo. Una habitación no es nada, pero miles de habitaciones en miles de hoteles atiborrados de turistas significan mucho.

Barcelona, tan hermosa siempre, tan presumida, tan limpia, al lado del mar, ahora se veía polvorienta y mustia, sin ese brillo mediterráneo que la llena de esplendor. Los jardines sin regar, secas las hiedras de las murallas de Montjuic, abarquilladas, encogidas sobre sí mismas las hojas de las adelfas.

Aunque leo que es la primera vez que sufre una sequía así, con el pantano de Sau en los huesos y el Ter convertido en un río fantasma, lo que parece seguro es que no será la última, porque el cambio climático no deja de batir récords incluso en lugares que parecían a salvo. La situación en la ciudad es complicada y cada vez será más grave, porque las nubes no dan abasto y no van a surgir géiseres del suelo. Resulta urgente buscar una solución definitiva si no queremos que el agua, en lugar de un recurso benéfico, se convierta en botín de guerra.

Envueltos en el proceso independentista, obsesionados por llevar a los ciudadanos de la nariz tras las pancartas, durante una década los diferentes gobernantes de Cataluña se han olvidado del abastecimiento de aguas para la ciudad, de cambiar viejas tuberías que pierden los caudales que necesitan los jardines. Los presupuestos atendieron a cavar trincheras y a colgar lazos amarillos antes que a llenar las cisternas cuando a la gente común lo que le preocupa es tener agua en el grifo para lavarse, para no oler a sudor cuando van a una cita, para regar sus geranios. En esta tarea, los gestores públicos se han lavado las manos, para eso no les ha faltado el agua.

Y su desatención ha sido tan dañina como lo es ahora el otro comentario revanchista y dinamitero de la concordia: «Que se fastidien, que resuelvan ellos solos la sequía», como si argumentos así no fueran la mayor cantera para el independentismo de Junts y de ERC que en teoría quieren atacar.

El problema del agua en España es global y me pregunto si no fue un error haber fragmentado su gestión integral. Al compartirla con las autonomías, se dificulta una distribución racional de los recursos hídricos, porque cada una quiere llevarse el agua a su molino y el trigo de todos se queda sin moler. Del Bidasoa al Guadiana, pasando por el Miño, el Duero, el Tajo, sus cuencas abarcan diferentes territorios, los ríos recorren distintas regiones e incluso sirven de fronteras internacionales, y, por tanto, parece razonable que su gestión corresponda íntegramente al Estado. Del mismo modo que en Extremadura no somos dueños de todas las aguas del Tajo, en Aragón tampoco son dueños de todas las aguas del Ebro.

En cualquier otra nación sería inimaginable, y abochornaría a los gobernantes implicados, que la segunda ciudad del país en población, turismo, PIB, estuviera pasando sed. Dejando a un lado el cambio climático, en la actual situación de Barcelona los principales responsables han sido las autoridades locales, que tienen las competencias de abastecimiento y saneamiento de las poblaciones urbanas. También al gobierno de Aragón, que no quiere ni oír hablar de un trasvase. Y, sobre todo, los habitantes de Tarragona, los más radicales opositores a un trasvase desde el Ebro, que no permiten que a los arrozales del delta se les quite ni una sola gota del caudal. Sospecho que temen que, si se abre una compuerta para Barcelona, ¿por qué no abrir también otra para Valencia?

Del mismo modo que el agua de los ríos no puede volver hacia atrás, tampoco parece posible, hoy por hoy, que el Estado recupere las competencias sobre los recursos hídricos para consensuar un reparto que llevara las aguas desde donde sobran hasta donde escasean.

En España, sin embargo, ¡qué difíciles son los acuerdos! Aquí no hemos resuelto el problema hidrológico, que ya se discutía en los tiempos de Cadalso y ahora tampoco tiene visos de arreglo. Ahora mismo vivimos en un país con más políticos mediocres que buenos estadistas. Y así no es posible un pacto nacional del agua, que contribuiría a la cohesión territorial mucho más que todos los discursos parlamentarios.

Nadie puede asegurar que la sequía que hoy atormenta a Barcelona no vaya a ocurrir mañana en Madrid, en Pamplona o en Cáceres. Entonces, querremos poner las barbas a remojar. Y no habrá agua.