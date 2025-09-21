Para quienes nunca habíamos asistido, la Noche del Patrimonio resultó una sorpresa muy agradable. Ya sabemos que la parte antigua de Cáceres es un hermoso ... escaparate, pero esa belleza nos hace olvidar que tras la fachada se esconden tesoros. Fue un privilegio visitar las ruinas romanas del Palacio de Mayoralgo, casi siempre inaccesibles, o las salas, el mobiliario, la decoración de los Golfines de Abajo, aunque ningún guía supiera indicarnos donde leer grabada en piedra su orgullosa y desafiante leyenda: 'Aquí esperan los Golfines el día del Juicio Final'.

Con demasiada frecuencia da la impresión de que en Cáceres –y en toda Extremadura– es tan normal que fracasen los proyectos de desarrollo como que en otoño se caigan las hojas de los árboles. Con pocas excepciones (los museos de Wolf Vostell y de Helga de Alvear, a quienes les debemos eterno agradecimiento), cada vez que queremos dar un salto hacia adelante nos salen grilletes en los tobillos.

Quizá los proyectos eran inviables de antemano, o turbios por distintas causas, o quizá se frustraban al encontrarse con la pasividad de la gente, cuando no con un hostil rechazo, o con gobernantes timoratos y miedosos, sin ambición ni lucidez para arriesgar una apuesta por el desarrollo, con el recelo del provinciano que teme ser engañado por el listillo de la capital o del mundo ancho y lejano.

Lo cierto es que, uno tras otro, proyectos de ocio, o industriales, o culturales, tras ser anunciados a bombo y platillo, pasan por un periodo de dudas y trámites y negociaciones antes de terminar archivándose. Las tentativas de progreso han sido un largo rosario de decepciones. Con demasiada frecuencia, aquí los proyectos nacen, se debaten y mueren.

También fracasó en el año 2010 el intento de convertir Cáceres en Capital Europea de la Cultura para el 2016, cuando en principio era una de las ciudades favoritas. Y en la ceremonia del fallo la decepción se plasmó en los gestos perplejos de los asistentes. Quizá el error de entonces fue el exceso de confianza, el creer que a una ciudad le basta con ser bonita para ser elegida. Se necesita, además, encanto, seducción, simpatía, una modernidad para estar al cabo de los últimos debates y manifestaciones que recorren el mundo y hasta una dosis de provocación y audacia. Es decir, es imprescindible ofrecer la imagen de una ciudad viva, y no solo la de un bello e inmóvil decorado. Para caer en gracia hay que moverse. La gracia es la belleza en movimiento y Cáceres no superó la imagen de una ciudad modosita en un rincón de la península, que araña los 100.000 habitantes, suficientemente grande para disponer de todos los servicios y suficientemente pequeña para ser manejable.

Pero ahora, quince años después, no hay nada que se oponga a aspirar de nuevo a la Capitalidad Europea de la Cultura, esa estupenda idea de utilizar los recursos culturales para atraer turismo a lugares poco conocidos, más allá de grandes urbes como Venecia, París o Roma, que no necesitan más visitantes.

Desde el año 2010 han cambiado algunas cosas, para mejor, por supuesto. Ya existía el restaurante Atrio, pero no en el enclave actual ni había sufrido el robo de sus míticas botellas de vino. Ya existían la parte monumental, y el Womad, los San Pancracio, la Semana Santa, el Festival de Teatro Clásico y algunas maravillas en el entorno: Trujillo, Mérida, los valles y sierras del norte de la provincia, el museo Vostell y los Barruecos con sus grandes bolos y sus tumbas prehistóricas de piedra.

Pero no existían ni el Museo Helga de Alvear ni tampoco había nacido el Irish Fleadh, que ahora es un festival consolidado, que todos los septiembres llena de música irlandesa la ciudad, convertida en O'Cáceres.

Y tampoco existía en 2010 la Noche del Patrimonio. Si no ha sido un espejismo, acciones de es te tipo, con la ciudad entusiasmada lanzándose a la calle a conocer lo suyo, en un ambiente entre festivo y cultural, señalan el camino hacia el 2031. Es muy difícil convencer a los de fuera de los méritos de Cáceres si la población nativa no es la primera convencida y se implica en su disfrute y difusión.

Le oí decir al historiador Juan Rebollo Bote que un proyecto turístico se elabora pensando en los de fuera; y que un proyecto cultural se elabora pensando en los de dentro. En la confluencia de ambos intereses, en la 'glocalización', estará una de las claves para que Cáceres sea elegida. En el interés local que valora y defiende su cultura, y en despertar el interés ajeno por conocerla.

Sin embargo, también le oí lamentar a un amigo, cacereño de toda la vida, que su ciudad –y la mía– en demasiadas ocasiones muestra una cara provinciana, apática, perezosa, tacaña e indiferente a la cultura, que él resumía en el espíritu de las tres pes: Paseo, Pipas y Paracasa.

Cáceres será una buena candidata para la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 si, por el contrario, logra imponer en las calles el espíritu de Patrimonio, Pasión y Progreso que se vio el pasado fin de semana.