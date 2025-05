El hospital de Llerena, en estado crítico

Comenta Compartir

Como usuarios del hospital de Llerena, y miembros del Movimiento Rural Cristiano, hemos analizado su situación, porque nos preocupa verlo sometido a una operación (que ... parece bien programada) en la que se le van amputando servicios, se reducen sus consultas; y sus pasillos están semivacíos en horario de plena actividad. Parece un hospital anémico, que sufre, además, el hecho de que muchos médicos no quieren vivir en las zonas rurales, ni someterse a contratos precarios. Todo ello empobrece a una comarca entera, la Campiña Sur, y otros pueblos cercanos, que asisten al incesante intercambio de reproches entre los partidos políticos, dedicados a defender una ideología, no a su pueblo. Hay una Plataforma en Auxilio del Hospital (más de 5.000 personas), que intenta inyectarle anticuerpos, pero se encuentra con células cancerígenas como la prohibición de alguna de sus manifestaciones. Alguien tiene miedo al pueblo. Entre tanto, no queremos dejar de oír la voz de quien clama justicia, de quien se estremece ante el sufrimiento de la gente. Nos hemos dejado iluminar por la Doctrina Social de la Iglesia, que afirma que «el bien común es la razón de ser de toda autoridad», haciendo «accesibles a las personas los bienes necesarios», armonizando «con justicia los diversos intereses sectoriales… incluidas las minorías». Y ahí nos hemos encontrado nosotros, entre las minorías: la Campiña Sur vive en la precariedad, en los límites ( temas como la autovía, el tren…). El hospital de Llerena es una metáfora de nuestra tierra: su estado crítico acompasa los latidos de nuestro estado crítico, mientras el hospital cercano de Zafra podría colapsar por hipertensión, a medida que recibe los servicios extirpados a Llerena. Necesitamos, en una comarca envejecida y despoblada, una fuerte transfusión de ánimo y de servicios, para que salgamos de nuestra UCI vital y nos den el alta. Y construyamos juntos.

