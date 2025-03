Viernes 13 en la N-432

El pasado viernes, 13 de diciembre, hubo dos accidentes en la N-432, la cicatriz que recorre la provincia de Badajoz desde la capital hasta ... el límite con Córdoba. Resultado: cuatro heridos, que hay que sumar a una larga lista de afectados a lo largo del año. Hay un proyecto, que duerme el sueño de los justos en algún cajón ministerial, para convertir esa carretera en autovía (la A-81, que esperamos desde hace 20 años). El proyecto es una broma de mal gusto: se haría autovía desde Badajoz a Zafra. Y de ahí en adelante, carretera convencional, a la espera de que el número de vehículos llegue a un mínimo. Pero una autovía no se hace solo porque haya muchos vehículos circulando, que los hay en este caso (habría que revisar los datos del corta y pega que es el proyecto actual).

Una autovía es una inversión de futuro, una opción de desarrollo. ¿Cómo, si no, se explican algunas autovías del Reino de España, donde puedes recorrer buenas distancias sin ver un coche? La Campiña Sur, el territorio excluido en el proyecto, en el trayecto de Badajoz, necesita una autovía no solo para absorber el tremendo tráfico pesado de camiones, incesante, ralentizante y desesperante, sino para facilitar la exportación de sus buenos productos, la venida del turismo; y hacer atractiva la inversión para emprendedores. En un territorio envejecido, enfermo de despoblación, la autovía sería un revulsivo esencial, fundamental. No solo no queremos ver más muertos y heridos en esta carretera, sino que no queremos resignarnos a ver morirse pueblos enteros. Porque estamos cansados de que el calendario, por aquí, ponga siempre Viernes 13. Por todo ello… ¡autovía ya! ¡A-81 ya!