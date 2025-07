Vuelve el que asó la manteca

Comenta Compartir

En mayo, en la fiesta de san Isidro, el Movimiento Rural Cristiano festejó el Día del Mundo Rural. Este año lo abrimos a los nuevos ... vecinos de nuestros pueblos, inmigrantes con los que nos reunimos, en las trece diócesis donde estamos. Conocimos sus peripecias humanas, el hondo sufrimiento que los expulsó de sus tierras en muchos casos, sus dificultades acá, y sus sueños y esperanzas. Sus niños han dado un impulso a nuestros colegios, ellos realizan trabajos imprescindibles a menudo. Por eso es sorprendente la propuesta de expulsar a no se sabe cuántos millones de personas que viven entre nosotros. La genialidad, propia del lumbrera que asó la manteca, sigue la estela del emperador Trump y sus 3.000 detenidos diarios. En Estados Unidos ya sienten las primeras consecuencias. Sin contar con el drama colectivo que supondría, pensemos quién va a atender a los dependientes que ellos cuidan ahora; quién asumirá tantas tareas laborales en el campo, la construcción y la hostelería. Y quién cubrirá sus plazas escolares; o su puesto en las comunidades parroquiales en las que muchos están integrados, en las asociaciones y los movimientos. Las migraciones no son un problema, son una oportunidad; en la que surgen problemas, claro. Pero los que a diario se insultan en el Congreso no son extranjeros: tampoco es fácil la convivencia solo de los nacionales. Buscar soluciones rápidas y sencillas a situaciones complejas es propio del populismo más descarado.

