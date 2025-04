Eternamente... Pablo

Antes de ayer decidiste seguir tu viaje. No sé si lo has elegido, pero, casualidad o no, era Santa Cecilia, el día de la música.

«El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos…» a los 77 años, en Madrid, el cáncer te ganó la partida que llevabas jugando unos años.

Algunos de los que leen esta modesta columna no sabrán quién eres, dependerá de su edad, pero para otros muchos Pablo Milanés siempre será el maestro particular de una adolescencia en blanco y negro, inconformista y pelín revolucionaria, como por definición debiera ser, la voz de la banda sonora de los últimos sesenta años en castellano.

Cuando otros escuchaban Eagles, Supertramp, Alan Parsons o Pink Floyd, una parte de mis amigos y yo disfrutábamos con tus canciones, aprendíamos a pisar las calles nuevamente, nos enamorábamos de Yolanda incluso intentábamos, sin éxito, escribir la canción más bonita del mundo, aunque Yolanda fuese un himno al amor y para muchos, la más hermosa jamás escrita, de amores, de amores, eternamente… de amores.

Descubrimos contigo qué era la trova cubana y nunca supe si tu «avatar blanco» el gran Silvio Rodríguez, era tu amigo o tu contrincante, sea como fuere, gracias a vosotros comencé a amar la poesía, porque erais poetas, por vosotros comencé a apreciar la belleza y a entender qué es el compromiso.

A veces pienso que la vida no vale nada cuando se nos van los referentes, sobre todo, porque cada vez tarda más en salir otro nuevo, pero, por otra parte, pienso en la felicidad que has dejado y cómo tus enseñanzas, a través de las cintas de casetes, nos han hecho como somos.

Siempre te consideraste un abanderado de la revolución, pero no del gobierno cubano, de hecho, desde el año 1992 lo criticabas ferozmente: «Me considero con derecho a amar la revolución y a no amar a los hombres que la hicieron, aunque los respete mucho», defraudado porque la prosperidad prometida nunca llegó en 50 años. Eso, unido a tu enorme corazón, te inspiraba para fabricar la argamasa, el imán hacia tus canciones, a tu mensaje y a tu persona. El mundo no está entendiendo la poesía, sino la guerra y, lamentablemente, se están imponiendo las armas cuando más falta nos hace la poesía, pero tú has sabido tocar muchas almas con tus canciones y sabes que contigo se va un trozo del siglo XX aunque por siempre nos quede tu poético legado.

Tenía preparada otra columna, pero justo me he enterado de tu marcha y he querido hacerte este modesto homenaje para tu ausencia, porque lo llenas todo con tu presencia.

No te voy a pedir que me bajes una estrella azul, pero sí que llenes mi espacio con tu luz y tu recuerdo me dibuje ese breve espacio en el que no estás.

Prometo pisar las calles nuevamente y llorar a los ausentes.

En tu nombre.