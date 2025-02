Comenta Compartir

Como otros muchos analistas políticos, que así lo han manifestado, a veces tengo la necesidad de pasar de los enredos del momento, porque es difícil ... observar con calma un estrambote continuo, en el que no cabe la tregua. Algunas semanas lo he hecho, aburrido por aquello de que «cuando un empecinado coge un camino, el camino se acaba y el empecinado sigue», pero hay que volver a él, porque es como la vaquilla deslumbrada que busca la confrontación dando vueltas al ruedo. Imposible apartar los focos de las hilarantes decisiones que emanan del Gobierno. Le estulticia institucional ha entrado en una espiral diabólica y parece programada para sorprendernos cada día, con aberraciones peligrosas y encadenadas, que escapan a lo que se entiende por iniciativas normales. Lo que el presidente está haciendo con el Gobierno, rindiéndolo ante fanáticos, filoterroristas, separatistas e «istas» de todo pelo, es algo que no puede analizarse desde los parámetros de la razón, porque es irracional. Toda su trayectoria, desde aquellos prometedores inicios de no acostarse con quienes le quitaban el sueño, ha sido como el deambular de un borracho, incapaz de asirse a una farola. Ha habido ocasiones en las que he pensado que Pedro Sánchez es el reyezuelo desnudo, al que sostienen los moscardones/as que le rodean, para seguir libando de un néctar que no catarían sin alguien como él. En el Consejo de ministros hay personajos/jas que necesitan asesores para hacer sonar el timbre de una bicicleta, pero ahí están, henchidos de soberbia y negados para la rectificación. Mejor gratificar a los violadores, rebajándoles sus condenas, que reconocer un solo error.

La deriva de la estulticia institucional es tan apabullante que la sorpresa mayor será que pase un solo día sin sorpresa. Creo que hasta los propios separatistas se muestran generosos y condescendientes, sabedores como son de que, pese a abusar mucho, aún podían abusar más, ya que Pedro Sánchez es como la cloaca que se lo traga todo, con tal de seguir siendo la cloaca. Ni en sueños podían imaginar que, desde su marginalidad, iban a mandar en España, imponiendo su criterio y domeñando las leyes a conveniencia. Alguno, después de exigir el indulto, ya ha apuntado la posibilidad de pedir indemnizaciones para los condenados por sedición y malversación, por los meses de cárcel que sufrieron. Si la piden, la tendrán y será el propio Pedro Sánchez el que les lleve los cheques reparadores a Cataluña. Ahora los secesionistas anuncian referendo para su independencia y Pedro Sánchez, con la misma cara de rotundidad que pone para todas sus mentiras, niega esa posibilidad. ¿A quién creemos? ¡Pues claro! Que pasen pronto estos meses o veremos a España en algún portal inmobiliario, ofertando parcelas para un independentismo cateto, pueblerino y a la carta, en el que Rufián puede ser el sumo pontífice. En estas estábamos, de susto en susto, de zozobra en zozobra, cuando nos llegan cartas de felicitación navideña con un colorido sello de Correos de la hoz y el martillo, el emblema del Partido Comunista, porque, según argumenta el Gobierno, «el PCE fue un autor fundamental en el retorno de la democracia». Amén. Y al mismo tiempo, Irene Montero, nuestra pasionaria chica, se gasta un pastizal en difundir las memorias de Dolores Ibárruri, la pasionaria lista. Es difícil escribir de otro tema que no sean las paridas de un gobierno con la brújula desimantada. A este cólico nefrítico le quedan meses de hematurias copiosas.

