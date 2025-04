Estrés y apatía

Comenta Compartir

Hemos encarado un nuevo año con esperanza en un mundo atravesado por la covid y la opresión. Y todo ello nos ha llevado a convivir ... con la cultura del estrés en esta sociedad occidental donde predomina la falta de comunicación humana, la rivalidad, la competencia, las prisas, los cambios acelerados, el estrés. Se dice que no hay enfermedades, sino enfermos. Hace poco leí un informe donde se exponía que aumentan un 56% los casos de ansiedad. El estrés y la ansiedad no son algo nuevo, pero actualmente afectan más a las personas en su lucha de cada día por sobrevivir. Estamos en una sociedad hedonista y consumista y la prisa o falta de tiempo van engrosando la carga emocional hasta que tocan techo. Las personas no se sienten enfermas, sino apáticas, aburridas y vacías.

Cartas al director