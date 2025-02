Estrellados

Cuando se acumulan las fiestas o los acontecimientos más allá de lo habitual siempre hay alguien que viene y te dice que se va a ir al primer sitio que se le ocurra o al quinto sitio, porque no hay quinto malo; ni Navidad triste ... y menos este año de bombillas, calles recién lavaditas y con los resturantes a tope aquí y en parte del extranjero. Un grupo de amigos hemos puesto la comida de Navidad 2022 el 13 de enero del 2023 porque estamos saturados, ahítos, que es buen castellano y si te descuidas te tomas algún cubata y, ¡oh, Dios mío! fumas.

El sábado pasado al final me vine de Guadalupe después de haber estado escuchando y calificando casi dos horas de villancicos tradicionales en distintas versiones. El domingo fui a ver si el cauce del Ruecas, Valbellío y el Guadiana seguían bravos, arrasando orillas, y terminé viendo el triunfo de Argentina en la tele de un bar que durante años fue mi bar. En las cunetas se veían pequeños derrumbes de tierra y en algunos sitios máquinas amarillas esperaban al lunes entre señales y barro porque incluso con sol seguía lloviendo pausada e intermitentemente. En las emisoras y en los periódicos se daban noticias más y más catastróficas y alguno se atrevía a recalcar que ni mucho menos se habían llenado los pantanos, aunque hubiera compuertas desaguando hacía días. Así pasa que las contradicciones nos inundan de dudas y sospechas, pues si para unos todos los males se siguen debiendo al cambio climático para otros son fenómenos y cifras perfectamente reconocibles no hace muchos años y propias del otoño.

En fin, no recurro a los refranes porque los hay para todos los gustos, ni al cachondeo del tren ni a la mina, pero citaré a Argos, seudónimo de Julián Cortés Cabanillas, gran periodista, según me cuenta Mercedes Pulido, que terminaba uno de sus artículos en ABC, reproducido en El Noticiero de Cáceres allá por 1918, de esta manera: «Mañana será otro día y amanecerá Dios y medraremos, y veremos a la nueva estrella brillar compitiendo con el sol, como dice Roso de Luna que pasó en tiempos pasados. Lo malo sería si amanecemos, no con estrellas, sino completamente estrellados».

Por si acaso, acabo de montar el árbol y el Belén, les deseos feliz entrada y salida de año con turrón de Castuera y que Dios nos coja confesados por si tracas y cohetes se convierten en misiles.