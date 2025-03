Comenta Compartir

Este es mi mundo. Mi apartamento está en una avenida, distante de los ruidos en el centro. Pero estoy fuera este día extraño sin autobuses ... en que recuerdo a alguien que ya no está. Todavía no han empezado las fiestas de los pueblos y por eso me arrastro por la acera sin saber dónde ir. En un momento dado pongo el pie en el asfalto porque siento que así recupero la pulsión de la vida cotidiana. Páginas de este mismo periódico como aviones de papel desangelados. Un eco acompasado de automóvil despistado en esta cadencia de julio. Por un instante pienso que me resultaría fácil atravesar el barrio y encontrar una reunión de vecinos. En esta época, habitantes de distritos exteriores y aldeas de toda la provincia charlan al fresco aprovechando las largas veladas. Apartados de la actualidad confusa, habitan un rincón que es su espejismo de calma. El presente les suena como una música remota con corazón de ascua apagada y saben que con su humo de tabaco se va un poco del humo que les vendieron ayer.

Este es tu mundo. Empieza en el kilómetro cero de una circunvalación y nos estamos quedando solos. De repente han pasado los meses de primavera y el tiempo de los funcionarios, y sus pobladores estamos viendo la ciudad vaciarse en la tarde. Un ruido sordo a unas manzanas de aquí me parece un sonido al otro lado del siglo. Lo lógico será que nos movamos. Vamos a andar o a ir en coche con la condición de que donde acabemos sea muy lejos de esta calle. Amigos que nos llaman dan otra vez la idea de ir a algún sitio nuevo. El ritual de marchar, la tranquilidad después de las horas de calor, acabar en una ubicación desconocida rodeados de arboleda. Detrás de ti hay una sombra de impaciencia. Parece que la caída de la jornada nos devuelve a la tiniebla de la conversación. Una palabra rara, un rumor conocido, las prisas que no existen. La hora de llegada marca nuestra existencia como un reloj de arena que recuerda que el estío dura siempre, por ahora. Este es el mundo. Cae la oscuridad en la comarca y llegamos a un mesón de periferia. Hoy, reinauguración. En lo que tardan en llegar las raciones recibimos también la conciencia de pisar un lugar clásico, como mandan los cánones. Una chica cree reconocer a nuestra mesera, y que se llama Maricruz. Le preguntamos y dice que no. Si te llamaras Maricruz tendrías nombre de copla, le digo. Mientras las risas y conspiraciones se va creando un clima antiguo. No hay hilo musical y en un momento dado aparece un valiente. Unos partidarios exigen que saquen la guitarra del mesón. Cantan flamenco y brillan en la noche como un sol de nostalgia. En el televisor echan un viejo episodio de 'Cuéntame'. Tan cerca y tan lejos de la capital nos envuelve una magia de verano y extrarradio. A la vuelta nos pierden los recodos de caminos. La soledad nos estremece y bajamos de los coches a buscar una señal del cielo o la autovía. Muy atrás, en el cortijo, alguien entona el cante de la estrella.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY