¿Somos un estorbo?

Caminando hacia mi casa, después de un problema con el cajero automático de mi banco –bueno de su banco, pues ahora ni teniendo en él ... tu poco dinero y el pago de todos tus recibos puedes considerarlo tu banco– iba reflexionando sobre el artículo de Pérez Revelte, publicado en el XLSemanal, titulado 'Me tenéis acorralado cabrones' y pensaba que no solamente nos tienen acorralados sino que nos están convirtiendo en un estorbo o desecho a las personas mayores de 70 años, las que somos incapaces por edad e incapacidad de manejar los aparatos electrónicos que las nuevas técnicas imponen, y que nuestras neuronas son incapaces de asimilar y quieren imponernos a la fuerza, sin tener en cuenta esa incapacidad, que ni siquiera con respeto nos aguantan ya.

No son solo los bancos, también las administraciones públicas que, debiendo estar a nuestro servicio, te tratan como si te hicieran un favor al atenderte, olvidando que están al servicio de los administrados y pagados y sostenidos con los impuestos de todos.

Por mi edad, 85 años, soy incapaz de solicitar una cita previa por internet o cualquier otra gestión en la administración pública general o la autonómica y local, en muchas ocasiones te dicen «Tiene usted que hacer su petición o reclamación por internet», y entonces tienes que echar mano de tus hijos o de algún conocido que esté puesto en la materia. Ya hasta las cartas las envío a la prensa por internet y me cuesta un mundo hacerlo, se me olvidan los pasos a seguir y me son devueltas con el para mi fatídico «Mailer-dae failure notice», que no sé lo que quiere decir, pero si sé que mi carta no ha llegado y al quinto intento desisto, dejando la carta escrita en mi archivo por si algún día mis hijos o mi nieto quieren leer los recuerdos que su abuelo va recopilando.

Cierto es que alguna vez desde el periódico han intentado ayudarme a corregir mi torpeza, pero donde ya no queda lana, pocos guantes pueden hacerse.

Suelen pedirnos paciencia, pero de eso nos queda poca, nuestra incapacidad nos hace impacientarnos y esa falta nos desquicia de los nervios, así que compañeros estamos abocados en los últimos años de nuestras vidas a sufrir la incomprensión de muchos de aquellos que en su vejez encontrarán otros problemas que les harán la vida imposible.