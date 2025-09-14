La escuela rural sufre la sinrazón de la Junta

Presidenta Guardiola: Pareciera, por lo que estamos viviendo en este inicio de curso en Extremadura, que su equipo y usted, como máxima responsable, después de ... dos años de gobierno, aún no se han enterado de que la educación es un derecho fundamental y obligatorio. Por tanto, por su extrema importancia, garantizar el transporte escolar en los centros educativos del medio rural recae en su persona por el puesto que ostenta.

Soy consciente de la complejidad que conlleva consensuar un acuerdo marco de estas características, no es tarea fácil, requiere de mucho diálogo, predisposición y cesión de todas las partes implicada. Lo digo con conocimiento de causa pues lo he tenido que hacer en muchas ocasiones. Ahora bien, lo que no puedo llegar a entender es que, finalmente, las consecuencias de sus negociaciones provoquen que miles de niñas y niños de la región no tengan transporte escolar para asistir a los centros educativos del medio rural.

La movilidad para el alumnado que vive en el medio rural no es un gasto: es una inversión en igualdad de oportunidades. Por supuesto, para las familias que decidimos vivir en nuestros pueblos, es conciliación y fortalecimiento del tejido social.

Le recuerdo que, en 2015, cuando asumí la responsabilidad como Consejera de Educación y Empleo, nos encontramos el transporte escolar judicializado en toda Extremadura, por la gestión del PP. En aquel momento, el Presidente Fernández Vara se encargó en primera persona de buscar una solución con el sector. Reunió a todas las partes y conseguimos que el curso comenzará con absoluta normalidad. Vuelven ustedes a caer en el grave error de judicializar el transporte escolar, mal vamos. Peor aún, se permiten la osadía de enviar una extensa carta a las familias culpabilizando de todo a las empresas de transporte, como si ustedes no fueran responsables de nada, proponiendo la implantación de educación telemática para los miles de alumnas y alumnos afectados mientras ustedes mantienen un pulso con el sector.

Sra. Guardiola, la educación telemática no puede convertirse en la solución por defecto ante la incapacidad de un gobierno de dialogar y llegar a acuerdos. Esta medida no garantiza la igualdad de oportunidades del alumnado del medio rural ni de sus familias. ¿Se han parado a pensar en el trabajo extra y en las dificultades a las que se va a tener que enfrentar el profesorado para garantizar esta medida, en pleno arranque del curso, debido a su ocurrencia?

No escribo esta carta para pedirle la dimisión de su consejera – motivos graves para ello los hay-, no, aunque ustedes fueron muy dados a pedir la mía por la mínima causa. Escribo para que no solo se preocupe por el caos y el malestar que su soberbia está provocando, sino que se OCUPE de encontrar una solución a este grave problema que ha provocado su incompetencia. Dialogar y acordar no es una opción en este caso, Presidenta, es su obligación como máxima responsable de la administración pública que preside.

La Extremadura rural sufre las consecuencias de la sinrazón de una Junta que no practica el diálogo y culpa siempre a los demás. Es imprescindible que se ocupe de forma urgente. De hecho, está tardando señora Guardiola.