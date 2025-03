Ruido en el segundo sábado de carnaval

Comenta Compartir

Lo que vivimos el sábado día 17 de febrero en Badajoz ha sido indescriptible. Cuando creíamos volver a la normalidad, tenemos la visita de todas ... las comparsas y artefactos situados en el Paseo Fluvial de nuestro querido Badajoz y el auditorio Ricardo Carapeto, desde las dos de la tarde hasta las seis de la madrugada del día 18, con una música ensordecedora, con DJ incluido, y a toda pastilla, sin importar la gente que vive alrededor, y eso está consentido desde nuestro Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz, o sea, aprobado por nuestro alcalde, Ignacio Gragera, y sus concejales. Ha sido insultante, señor alcalde, y no solo desde mi humilde opinión, sino consensuada con muchísimos vecinos de todo este barrio. Lo que no se hizo el primer fin de semana de Carnaval, situado en San Francisco y la plaza de España, se ha hecho en el barrio de Santa Marina. Es vergonzoso, y me pregunto: ¿porqué nos han tratado así a este barrio?, ¿qué hemos hecho para que nos imponga este horario que no se cumplió el primer fin de semana de Carnaval?

Además, cortaron la calle Tierra de Barros y no se podía aparcar ningún coche, y todavía no sé para qué, porque por allí no hubo desfile, ni aparcó ningún artefacto... me dejó a cuadros. Ni en la Feria de San Juan ni en ninguna fiesta de Badajoz veo que se tenga la música hasta las 6 de la mañana, salvo las discotecas que estén organizadas para ello. Es que ha sido un no parar, los cristales de las ventanas, vibraban... Y, por supuesto, el consiguiente botellón que se organiza, con deposición de líquidos diversos en la calle... Desde aquí, hago un llamamiento a todas las administraciones para que esto no vuelva a pasar y, si fuera necesario, que esta celebración del carnaval se ubique en las afueras de la ciudad, pero no en nuestros barrios. ¡Ya está bien!

Cartas a la directora