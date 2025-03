Dejadez en el Casco Antiguo de Badajoz

Recojo una queja constante de una amiga que vive desde hace años en el Casco Antiguo de Badajoz, concretamente en la Calle Sepúlveda, y está ... harta de escribir a la Oficina del Consumidor y al Ayuntamiento pacense sobre el estado lamentable de una casa que tiene enfrente de su casa, que está llena de escombros, y es un nido de ratas y de infección, y si no van a derruirla, por lo menos que la mantengan decentemente limpia. Pero, aprovecho para decir que todo el Casco Antiguo está entrando en desgracia desde hace ya bastante tiempo, y el Casco Antiguo no es sólo la Plaza Alta ni la Alcazaba, ni la Plaza de la Soledad, sino que comprende todas las calles que salen desde allí, y es una pena ver como se está deteriorando y ver que solo quedan viviendas y bares. En esas calles hay muchas casas deterioradas, sucias, con escombros y denota mucha dejadez. El comercio se ha ido cerrando, y ya hay poca gente que quiera vivir en el Casco Antiguo de Badajoz. Además de que el comercio de la droga vuelve a expandirse a sus anchas, aunque ya sabemos que nunca se fue, pero ahora está más afincado si cabe.

Badajoz posee un Casco Antiguo muy bonito, y no tiene nada que envidiar a otras ciudades extremeñas, pero si no se hace nada por él, ni se limpia, ni se cuida, los turistas dejarán de visitarlo, y si además hay inseguridad, peor será, ¿no? Me da mucha envidia ver como en Cáceres, Trujillo, Olivenza... tienen sus centros tan bien cuidados y limpios, y nosotros aquí estamos siempre tirando todo lo antiguo y dejando de lado todo lo que teníamos, ¿para qué? para poner modernidades, que encima no pegan ni con cola, y gastarnos el dinero en cosas que pasarán de moda muy pronto, y que no te dan ninguna buena impresión, y lo que tenemos de hace siglos, casas buenas, plazas y nuestras calles están en un estado lamentable. Es una dejadez continua, y a nuestros políticos, sean del bando que sean, no les importa nada que se esté cayendo y que se esté deteriorando, y que haya inseguridad por todos lados, y encima en sus programas electorales nos dicen que están haciendo mucho por él, pero no se nota; seguro que ninguno vive por allí, y solo van a comer y a tomarse unas cervezas en la Feria de San Juan o en Almossassa.

Debido al lamentable estado habrá muchas familias que se acaben yendo de allí o que no quieran vivir en el centro de Badajoz porque este deterioro ya no tiene remedio!