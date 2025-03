Badajoz está sucio y maloliente

Comenta Compartir

Badajoz está sucio, maloliente y lleno de churretes por todas las aceras. Esa es mi impresión desde hace ya mucho tiempo, y la de otros ... pacenses cuando charlamos. Mi amiga Toni me ha comentado que ha llamado varias veces al concejal de limpieza de Badajoz por teléfono para que limpien la avenida en la que vive, y a la tercera llamada lo ha conseguido, ¿tendremos que hacer lo mismo el resto de ciudadanos de Badajoz? No creo que sea ese el camino, la verdad, ¿o es que nuestros representantes en el Ayuntamiento no se pasean, ni andan por Badajoz? Desconozco cómo tienen organizado el servicio de limpieza en Badajoz, pero es «asquerosa» como está nuestra ciudad, y la mala imagen que damos al turista que viene de paso o a quedarse unos días es lamentable. Además, en algunas zonas como en los alrededores de Puerta Palmas, huele a orín, lo que da una imagen pésima al resto de vecinos de la ciudad y a nosotros mismos.

Hace unos años estuve en la India, y allí no se vanaglorian precisamente de limpieza ni de buenos olores, pero cuando llegué a Badajoz, a los dos o tres años de haber ido, me dio esa misma sensaciónpor el olor que teníamos allí de basura y podredumbre, y no era una zona en el extrarradio, sino en las traseras del hotel El Casino, de la cadena NH. Esta suciedad se junta con el calor que tenemos ya en exceso por aquí, lo que unido a la falta de agua, es un 'cóctel molotov'. Además, pido desde esta carta que la basura de todo tipo de contenedores se recoja con más asiduidad, pues el nuevo contenedor marrón, el de la llavecita, está generando muchos malos olores y seguro tiene una buena acogida de todo tipo de roedores. La limpieza de nuestras calles y de nuestro entorno debería ser lo primordial, no lo último que atendemos, es vital y de primer orden. Pónganse las pilas, señores concejales, administraciones, etc... que queremos vivir en una ciudad limpia.

Temas

Cartas a la directora