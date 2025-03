Agua por doquier y sin control en Badajoz

Comenta Compartir

El viernes por la mañana al ir temprano hacia mi trabajo vi que a la altura de las torres de la avenida Adolfo Díaz Ambrona ... de Badajoz se formaban unos charcos, casi ríos, que iban hacia la carretera, y creo que no estamos en la mejor época para desperdiciar ese agua ante la incipiente sequía que tenemos. Avisé al 091 Policía Nacional, pues no sabía a quién dirigirme, y ellos a su vez, se pusieron en contacto con la sección de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Pero mi queja, desde aquí, es si hace tanta falta regar esos trozos de jardines, que no llegan a tener ni 5 metros cuadrados, y cada día regar esos jardines.... que están ya enguachinados de tanta agua. Creo que desde Parques y Jardines deberían revisar las bocas de regadío de toda la ciudad y ver cuántas están mal, cómo echan agua y si es tan necesario regar a diario, cuando estamos teniendo tanta falta de agua. Considérenlo, por favor, clama al cielo ver tanto desperdicio.

Cartas a la directora