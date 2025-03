Cambio del mercadillo de Cáceres

Como no puedo estar presente en el pleno del Ayuntamiento de Cáceres que tendrá lugar el 20 de marzo a las 10 de la mañana, ... en el que se abordará el tema del cambio del mercado franco o mercadillo de los miércoles en Cáceres, he optado por hacer este escrito para que se tenga en cuenta la opinión de una usuaria de el mercado como también ciudadana de Cáceres que soy. A través de los periódicos voy leyendo las noticias relacionadas con el cambio de ubicación, el por qué se hace el cambio, así como también el desacuerdo tanto de vendedores ambulantes como de vecinos.

Estoy convencida de que si tienen que trasladarlo no les faltará motivo, porque confío que las cosas se están haciendo bien. Pero dicho esto, no puedo estar más en desacuerdo con el lugar al que quieren trasladarlo al cordel de las merinas, justo detrás del cementerio de Cáceres. Me parece una falta de respeto total hacia los enterramientos o crematorio, tanto para los muertos como para sus familias. Me imagino que se habrán planteado cómo vocean los vendedores sus artículos o alimentos y que se escucharía en el cementerio, en algún entierro o en las visitas a los difuntos que realizan los familiares, por no decir que también se escuchará a los vendedores cuando esté en uso el crematorio, a la vez que se está vendiendo al lado toda clase de alimentos. ¿Va en serio? ¿No se han planteado esto? No se necesita estudiar ciencia para darse cuenta. El mercadillo de los miércoles en Cáceres es muy antiguo, es un lugar de encuentro, compras u ocio, un referente para quienes lo visitamos y da muchos puestos de trabajo directa e indirectamente. No digo que no cambien su ubicación si es totalmente necesario, pero antes pueden adaptar un sitio en el que no se moleste a nadie, o si tiene que ser de inmediato busquen un sitio acorde con lo que es.