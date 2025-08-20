Chapuzas y desvíos
Ester Rodríguez
Gévora
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:58
Quiero expresar mi profundo descontento por la interminable situación de obras en el tramo de Badajoz de la A-5 que padecemos vecinos, transportistas y ... todos los conductores que pasan por la zona. Desde el 2 de diciembre de 2024, cuando el Ministerio de Transportes anunció cortes por obras de «mejora del firme», sufrimos atascos y desvíos absurdos e interminables. En agosto de 2025 seguimos igual; una vez alquitranado todo, y al circular, el asfalto volvió a deteriorarse. Siguen mejorando el firme con capas de asfalto a distintas alturas, que dañan ruedas y son resaltos peligrosos. Con tanta subida del firme, los guardarraíles van a quedar a la altura de bordillos.
