Zancadillas

Son dos gotas de agua. Ni pequeñas ni grandes: solo gotas como lentillas, que golpean justo en el cristal de las gafas cuando entro en ... el Parque del Príncipe. Por un momento alejan de mi atención el batiburrillo de las elecciones. Son blancas con el resplandor del cielo en niebla cerrada. Lluvia fina para alegrarnos. También se oye un martilleo leve, como dedos tecleando una superficie homogénea, como de lata. Será el chasis de un coche. En fin, emociones. Pero dadas las fechas no quiero reivindicar en este rinconcito de papel lo insignificante ante el boato, lo breve ante lo duradero o la tesina de posgrado frente a la tesis doctoral. Sí quiero decir que hay pequeñas cosas que se convierten en piedras fundamentales a la hora de escribir la historia de un país o de una región como ocurre ahora: estamos pendientes de un hilo por un voto más o menos, como ocurrió hace tanto tiempo, cuando no un voto sino la zancadilla de un jefe de mercenarios franceses a un tal Pedro facilitara el nacimiento de la España moderna. «¡Yo, ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor!», dicen que dijo. Gesto innoble, mafioso y traicionero que hoy, no en 1369, podría tener otros nombres y parecido escenario.

Opinión HOY