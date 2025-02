Procesión sin cura

Comenta Compartir

Después de grabar y enviar para una televisión mexicana un par de preguntas acerca del simbolismo de la Virgen negra de Guadalupe, el lunes pasado ... estuve en la romería de la ermita de Belén en mi pueblo, Cañamero, y pensé que al cura le había ocurrido algo porque delante del paso de la Virgen iba solo la santera cuidando de que las costaleras no pisaran en falso. Aunque yo estaba de animada conversación literaria e histórica con una amiga me enteré de que no era un asalto laico y bullanguero de los más devotos del pueblo sino, pura y simplemente, que ante la falta de respeto e indiferencia de gran parte de la gente el párroco se niega a oficiar y dar sentido y esplendor al acto. Hay que indicar que las procesiones religiosas han existido y existen en las más importantes religiones como instrumento para educar a los que no leen ni se educan en centros religiosos. No son Fallas ni conciertos ni carnavales, pero tienen mucho en común. Iré un día a preguntar a este cura que quiere distinguir lo religioso de lo bullicioso, pues aquí nunca han faltado costaleras en Pascua ni costaleros el Día de los Quintos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión