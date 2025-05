¿Ideología o aperitivos?

Comenta Compartir

La agitación existente con las elecciones dificulta elegir un tema, y la sorpresa sería si, después de tantos dimes y diretes, al final las cosas ... quedaran prácticamente como estaban. De un día para otro decisiones que unos llaman puntuales y no ideológicas, saltan por los aires y en este baile los ciudadanos, cada vez más perplejos, creen que todo es posible y cambian de voto como quien en el bar elige gambas en vez de aceitunas. Si eso es ideología ciertamente es fácil cambiarla, pero no confundamos un banquete con los aperitivos. El banquete lo montan los que mandan mientras que algunos gestos más que ideas nos distraen y nos alejan a todos de esa mirada propia para pensar y para vivir con los demás. En el día a día el lunes un amigo boliviano me dejó un pink en la cafetería El Pato Blanco para coincidir y romper fronteras estudiando a Ñuflo de Chaves, y el martes escuché en la nueva sede de Electrocash varios intentos por unir ideas y buenas intenciones en torno a la figura de Buda y otras empresas menos espirituales, pero que todas ayudarán a poner Extremadura en el mapa. Aunque sean aperitivos pueden ayudar a que la comida sea abundante y aproveche a más gente.

