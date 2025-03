Esta semana la cosa va de libros y cada cual tiene una historia que contar. Presenté con Manuel Pecellín el lunes en la caseta de ... la Feria de Cáceres el último de los siete volúmenes de las obras completas que desde 2018 estoy publicando en Asturias del logrosaniego Mario Roso de Luna; y mañana, viernes, colaborando con el segundo centenario del Ateneo de Madrid, con la biografía de Eduardo Alfonso, uno de los tres médicos fundadores de la Medicina Natural en España, que fue quien cerró los ojos a nuestro paisano Roso al expirar en noviembre de 1931.

No son desconocidos del todo porque se exhiben sus retratos en el Ateneo de Cáceres y socios fueron en su momento del de Madrid: toda su vida el extremeño y con la pausa del exilio forzado el madrileño, el cual, por cierto, cuando fue con su viejo carné de ateneísta firmado por Azaña le dijeron que era el socio más veterano de todos. El maestro Roso de Luna volvió a reunirnos en 1984 en Logrosán y los asistentes a aquel evento no olvidarán nunca la figura sonriente de quien se definía como «anarquista sin bombas porque no me gusta mandar ni que me manden». Gente normal.