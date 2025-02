Comenta Compartir

Hace una semana nos reunimos un grupo de catorce socios del Ateneo de Cáceres que queremos ayudar a que se incremente el número de miembros de la junta directiva para presentarla a las elecciones en la próxima asamblea general prevista para junio. Las restricciones a ... las actividades culturales y el miedo comprensible a la pandemia provocaron una disminución fuerte en la cuota mensual de nueve euros, y esto ha supuesto un problema económico considerable. Alguno se escandalizó de que el ayuntamiento, al revés que la Diputación provincial, no contribuya siquiera pagando el alquiler de la sede cuando el Ateneo es 'sede' de tantas actividades de colectivos sin sede y de colectivos con muchas sedes, como lo es el propio consistorio. Este uso le sale gratis al erario municipal, pero no a los socios. Nos recomiendan que vayamos a concurso con otras asociaciones de un perfil tan respetable como distinto al nuestro, fraguado en 23 años de historia abriendo todas las tardes a cientos de inquietudes y propuestas, a cual más interesante y creativa, de grupos y secciones que quizás subsisten porque en el Ateneo no se les cobra nada. Hubo ánimo y debate en la reunión y una candidata a posible presidenta.

