Me quedé atónito al escuchar en Canal Extremadura Televisión al expresidente autonómico José Antonio Monago tras el acto conmemorativo del aniversario del Estatuto de Autonomía ... extremeño. Monago dijo textualmente sobre el Estatuto que «entre otras cosas sirvió para que tuviéramos una identidad extremeña, para que no nos acomplejáramos, porque al principio, cuando esto empieza a andar y todos tenemos que aprender, pues uno muchas veces ocultaba cuando salía de la región que era extremeño».

Me dejó perplejo que, en opinión del expresidente Monago, la identidad extremeña haya sido artificialmente construida porque no había identidad extremeña previa al Estatuto. Quizás sea verdad que el Estatuto permitió aglutinar a dos provincias que pelearon torpemente entre ellas por casi todo, quizás para perder ambas. Pero de eso a lo otro hay mucha diferencia. Pero aún me dejó más perplejo que a un expresidente extremeño le diera vergüenza ocultar sus orígenes extremeños, al menos antes del Estatuto. No salgo de mi asombro, porque, con Estatuto o sin él, el amor a las raíces creo que ha sido siempre algo consustancial a los extremeños. Y creo que la historia deja muchos ejemplos. Aunque fuésemos conscientes de nuestras carencias, que aún perduran.

¿Estaré equivocado?