Los incendios en Extremadura me llevan a inventarme un cuento: «Un hombre junto a su mujer e hijos vivían en medio de un enorme desierto, ... su vida allí era muy placentera ya que el estanque se llenaba de forma milagrosa y solamente en el mes de enero; aquel agua era la vida de sus cabras, gallinas, etc., hortalizas, verduras, árboles frutales..., también tenía pescado, ya que el agua le duraba de un año 'pa' otro. Pero sucedía que cada cierto tiempo el estanque se le vaciaba de golpe, fuera por descuido de no cerrar la enorme llave de paso con la que regaba o alguna travesura de sus hijos. Nuestro amigo pensó: construiré 17 pilones que hagan la misma capacidad que el estanque separados entre sí; así lo hizo, de forma y manera que solo se le podía vaciar uno en caso de descuido o gamberrada de los chiquillos».

Separemos nuestros enormes bosques unos de otros por cultivos que no arden; los que ustedes imaginen, hay muchísimos; castiguemos enormes franjas con ganado para que se conviertan en cortafuegos. Porque, desgraciadamente, nuestro enorme 'estanque' se volverá a vaciar, sea por un descuido de cualquiera o de forma intencionada. Un abrazo Extremadura.

Cartas a la directora