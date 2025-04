Estancamiento en el Ulster

Stormont, la sede de la Asamblea de Irlanda del Norte en Belfast, es un edificio muy austero que transmite una sensación de solidez y fuerza. ... Por desgracia, la gobernanza actual de la provincia es mucho más fragmentada y frágil, con un futuro incierto. El jueves los votantes de Irlanda del Norte acudirán a las urnas para elegir a los diputados de la Asamblea que gobernará la provincia durante los próximos cinco años y, según los sondeos, el Sinn Fein, partido republicano y empeñado en unir ambas partes de Irlanda –Eire en el sur y Ulster en el norte– en un Estado único podría convertirse en la formación más votada.

Tal resultado volvería a desencadenar una crisis en la política actual de la provincia, pero no queda nada claro si las elecciones ayudarán en la búsqueda de la resolución definitiva de las divisiones que han durado más de un siglo. Quizás la consecuencia más probable de las elecciones se resuma mejor con una variación del dicho «cuanto más cambie, es más de lo mismo».

La Asamblea de Stormont fue el resultado de las largas negociaciones y el acuerdo del Viernes Santo de 1998. Por primera vez, las dos comunidades que viven en la provincia –los nacionalistas católicos y los unionistas protestantes– acordaron un sistema de reparto del poder en una Asamblea elegida por todos. Después de cien años de un conflicto sectario, que se había cobrado la vida de miles de víctimas, el tratado era aclamado como un paso importante para la paz.

El sistema que se utiliza para las elecciones al parlamento de Stormont es complejo y diseñado para evitar que una comunidad domine a otra. Se emplea un sistema de representación proporcional por medio del voto único transferible y, una vez elegidos, los diputados de los distintos partidos tienen que afiliarse oficialmente a uno de los tres bloques: unionistas, nacionalistas o sin alineación. El acuerdo del Viernes Santo estableció un principio de reparto de poder para que los ministerios se distribuyan entre los bloques de unionistas y nacionalistas, según sus fuerzas en la Asamblea.

El sistema garantiza que ambas bandas tengan voz en la administración, cuando funciona. Por desgracia, la desconfianza mutua entre los dos partidos principales y sus diferencias crean brechas irreconciliables. Creado para evitar el dominio, el sistema se ha estancado a menudo. Con frecuencia no ha sido posible fraguar ninguna administración y negociaciones interminables y disputas agrias entre los partidos han dejado a la Asamblea sin un ejecutivo en funciones durante un 40% de su existencia. Lamentablemente, una victoria para el Sinn Fein no serviría para desbloquear el sistema sino todo lo contrario.

Hasta ahora, el líder del Ejecutivo (el primer ministro) ha sido siempre un unionista, como fuerza más votada. Pero si el Sinn Fein es el partido más respaldado en las urnas su líder tendrá derecho a ocupar el puesto y es casi inevitable que esto desencadene una nueva crisis. La mayoría de los habitantes de Irlanda del Norte son unionistas protestantes, pero ahora parece probable que, por primera vez en la historia, el líder del ejecutivo de Irlanda del Norte sea un republicano católico.

En realidad, el cambio será simbólico. El reparto del poder continuará. Según el acuerdo del Viernes Santo, el primer ministro no puede iniciar ninguna propuesta a menos que se acuerde con el viceprimer ministro, que será el líder del DUP. Pero, como tantas veces en la historia de Irlanda del Norte, los símbolos son tan importantes como la realidad, y a veces incluso más. Evidentemente, la nomenclatura de los títulos dará la impresión de que los unionistas del DUP son ahora socios 'junior' de los republicanos del Sinn Fein. No hace falta mucha imaginación para predecir que la respuesta del DUP será la de siempre a cualquier paso hacia una Irlanda unida: «¡Nunca! ¡Nunca! Nunca!».

Pero poner el grito en el cielo no le sirve de mucho al DUP, porque la elección de esta semana no es el único contratiempo al que se enfrenta el partido y hay claros signos de que la formación está perdiendo fuerza. En primer lugar, el DUP está desgarrado por unas divisiones internas y lucha con uñas y dientes: sólo en el último año ha tenido tres líderes diferentes. En segundo lugar, el DUP está a favor del 'brexit' cuando casi dos tercios de la población –protestantes, católicos, unionistas o republicanos– votó por permanecer en la UE. A largo plazo, los partidos unionistas de Irlanda del Norte tendrán que enfrentarse a esa realidad y elegir entre dos uniones: o con Gran Bretaña o con la UE. Es poco probable que las elecciones de esta semana para la Asamblea de Stormont marquen el cambio de rumbo necesario para Irlanda del Norte. Pero tarde o temprano sí es inevitable porque el estancamiento actual no es viable y la pregunta clave es ¿si no ahora, cuándo?