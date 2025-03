Comenta Compartir

Estafa, qué bonito nombre tienes, podría cantar María Jiménez. Disfrutamos el escarnio público de Medina y Luceño, un señorito y un paleto. Lo suyo no ... es necesariamente una estafa. Y en todo caso lo sería del paleto al señorito. Pero se han ganado el 'Shame, shame, shame' (vergüenza). No la bonita canción de Shirley&Company, sino el paseo (en este caso mediático) de Cersey Lannister en 'Juego de tronos'. Estafa son demasiadas cosas que damos por normales y no encajan en tipos del Código Penal. De vez en cuando aparece en los periódicos un «estafador del amor». Anda, el amor ya es una estafa. Me refiero al charlatanismo de ciertas profesiones (hay charlatanes en todas, en la medicina, en el periodismo, en la política, en la banca, en el Vaticano). Pero me rindo a las agencias de comunicación, a los de marketing. A vendedores de humo fichados por más de 100.000 al año. Pero qué bien que exista el sector servicios de la nada. Otra salida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY