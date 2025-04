Mal estado de las pistas de Pardaleras

Comenta Compartir

¿Hasta cuándo vamos a soportar tanta dejadez y desidia por parte de nuestros representantes políticos? En las pistas de Pardaleras, en Badajoz, hay una ... portería que lleva cerca de dos meses en un estado lamentable, con el riesgo de que se caiga encima de algún niño o mayor mientras práctica deporte en las únicas instalaciones, que tenemos en el barrio. Cuando ocurra alguna desgracia vendrán las lamentaciones y dirán que no tenían conocimiento del estado de la misma. Todo esto viene porque la asociación del barrio no tiene representante, ya que el señor que está ejerciendo como tal (nombrado por él mismo), y algún concejal, teniendo conocimiento de lo que está ocurriendo no hace nada para solucionar el problema. Qué pena que tengamos que depender de este de personaje que está perjudicando al barrio.

