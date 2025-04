Comenta Compartir

Me ha sorprendido la afirmación de un colaborador de este periódico (al que leo y admiro porque expresa ideas inteligentes con gran fluidez literaria), pues ... dice que «España es un estado laico». Y eso no es cierto. Si consultamos la Constitución Española, en su art. 16.3 afirma que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Es decir, que somos un «estado aconfesional». Sin embargo, reconoce que la mayoría de la población española (según una encuesta del CICS realizada en 2021, se confiesa como católica con un 59,8%). Significa esto que se valora el sentimiento religioso y todas las prácticas religiosas merecen respeto, incluyendo edificios y símbolos, y la agresión contra los mismos es un delito, como sentenció un tribunal en el caso del ataque a la capilla de la UCM. Por otra parte, las iglesias están organizadas para ayudar a los ciudadanos en caso de necesidad, donde no puede llegar la organización del Estado, como se ha visto en la pandemia con las «colas del hambre». Luego, si son beneficiosas para la sociedad, merecen el respaldo del Gobierno en el reparto de ayudas, como otras asociaciones o fundaciones. Sin embargo, el laicismo ha de tener una condición y es imprescindible que la actitud del Estado sea la separación de la religión con lo público. A nadie se le puede obligar a que practique unas determinadas creencias, pero sí a que respete las de los demás. Son derechos individuales protegidos por la Carta Magna y por las organizaciones internacionales de derechos humanos. En España ha habido siempre grupos anticlericales, que rechazan bruscamente todo lo que huela a iglesia o a incienso; pero esa actitud es contraria al espíritu de tolerancia y concordia de la Constitución. Progreso no es adherirse a todo lo nuevo, sino mejorar en las relaciones interpersonales, disminuir las diferencias económicas y culturales entre grupos sociales y avanzar en las investigaciones científicas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director