El Estado desalmado

El pasado miércoles, este periódico informaba de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) había dictado orden de ... expulsión de España de nueve albaneses que el 28 de agosto de 2019 habían sido detenidos en una finca de Alcuéscar en la que se halló una plantación de marihuana tan grande como nunca se había visto en Extremadura. Cuenta el periodista Sergio Lorenzo que los guardias civiles que llevaron a cabo la operación se quedaron estupefactos al ver un cultivo tan extenso y cuidadosamente gestionado: 22.000 plantas de marihuana crecían entre alcornoques, en una superficie de cinco hectáreas, ayudadas por un sofisticado sistema de goteo que se nutría de un embalse construido a propósito y que suministraba agua en la proporción que necesitaran. Tan importante era la plantación hallada que la delegada del Gobierno y la por aquel entonces responsable de la Guardia Civil en Cáceres dieron una rueda de prensa para informar de la operación, que bautizaron muy propagandísticamente como 'Centinela verde'.

Los guardias civiles detuvieron a los nueve albaneses y al propietario de la plantación, un hombre del que solo se sabe que vivía en Arroyomolinos y que era arrendatario de la finca. La estupefacción de los guardias aumentó al ver que el aspecto de los albaneses no estaba en consonancia con aquel ingenio agrario que estaba cuidado con tanto mimo: aquellos hombres, de entre 30 y 50 años, se encontraban en unas condiciones inhumanas de higiene y salubridad, vivían en tiendas de campaña o a la intemperie, no podían moverse libremente por la finca, que estaba vallada y, por supuesto, tampoco salir de ella. Se les llevaba comida cada 15 días y apenas disponían de agua para beber. A ninguno de ellos se le encontró dinero cuando se les detuvo. Cuando se les tomó declaración coincidieron en señalar que no se conocían previamente, que habían sido engañados en Albania, donde les ofrecieron un trabajo en el sector agrario en España, y que cuando se dieron cuenta de qué era lo que estaban cultivando no tenían medios para huir.

El juzgado cacereño número 3 que instruía la causa pudo comprobar esos extremos y, aunque imputó a los albaneses un delito de tráfico de drogas, los puso en libertad, mientras al vecino de Arroyomolinos le imputó también un delito de tráfico de personas. Ahora hemos sabido que la Subdelegación del Gobierno en Cáceres había dictado en julio del año pasado y a pesar de que la instrucción del caso no había concluido, una orden de expulsión contra esos nueve albaneses. Una orden, por lo que se ve, perfectamente legal porque el TSJEx la ha ratificado.

El triste caso de los 9 albaneses a los que se les manda echar de España muestra la hipocresía del Estado

Traigo este asunto a este espacio porque a mi parecer muestra la hipocresía y el doble rasero de nuestro Estado que, en lugar de proteger a nueve personas perdidas, desamparadas y, según admite el juzgado, posiblemente sometidas a condiciones de esclavitud, manda que se les eche de España. Y mientras, se proclama solidario –ahora, con los refugiados ucranianos se le llena la boca de presunta solidaridad– y no pierde ocasión de presumir de que el primer artículo de la Constitución consagra la Justicia entre los valores supremos que propugna.