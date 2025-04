Estabilidad a ambos lados de la raya

Comenta Compartir

Ninguna encuesta lo anticipó; muy pocos lo esperaban. El primer ministro socialista António Costa ha ganado las elecciones legislativas portuguesas por mayoría absoluta, lo que ... le permitirá gobernar sin necesidad de apoyos ajenos a su programa político. En medio de la inestabilidad europea, de gobiernos de minoría y de coalición, Portugal vuelve a marcar una nota propia apostando claramente por la certidumbre de lo conocido. Y eso se repite estos días hasta el cansancio, a pesar de que la única experiencia previa de una mayoría absoluta socialista en el país no es muy alentadora: José Sócrates acabó siendo encarcelado por corrupción y aún hoy se está dilucidando su futuro judicial. Costa mismo ha sido cauto en sus declaraciones, en las que ha tendido la mano a sus antiguos socios y al propio PSD, y sabe además que tendrá enfrente estos años a un presidente de la República que puede que vaya abandonando progresivamente su perfil conciliador y contemporizador para adoptar uno de mayor contrapeso y control. Para eso, en parte, está precisamente el presidente en una República, Portugal, que se ha parlamentarizado con el paso del tiempo y a base de reformas constitucionales que han recortado las capacidades discrecionales del jefe del Estado. Aún le queda, claro, la potestad de vetar las leyes de la Asamblea y, quizá más importante, la de recurrirlas preventivamente ante el Tribunal Constitucional, instrumentos que hasta ahora no ha utilizado apenas pero que, aventuro, serán más frecuentes. Al fenómeno de la mayoría absoluta y su correlativa necesidad de mayor control interinstitucional se suma que el presidente, Rebelo de Sousa, no tendrá que afrontar ya una nueva reelección, por lo que se sentirá con menos ataduras políticas. Es una constante en la reciente historia política de nuestro país vecino, en este sentido, que los segundos mandatos de los presidentes sean mucho más beligerantes con los primeros ministros y las formaciones que no son de su familia política, como es el caso, pues aunque Costa apoyó implícitamente a Rebelo en las presidenciales, a nadie se le escapa el conservadurismo manifiesto de este último y su ascendencia en el partido de la oposición, el PSD. Lo que sí parece quedar claro es que durante estos cuatro años tanto la izquierda como la centroderecha excluirán por completo del juego político a la extrema derecha que representa Chega, en un cordón sanitario que en España parece a día de hoy imposible por la normalización que de Vox han hecho algunos medios de comunicación y el Partido Popular.

A este lado de la Raya Guillermo Fernández Vara encara la segunda parte de una legislatura también marcada, rara avis de nuevo, por la mayoría absoluta y la certidumbre política. Dos gobiernos estables, del mismo color político, con excelentes relaciones institucionales y entre sendos partidos... El camino parece asegurado para consolidar la cooperación transfronteriza entre Extremadura y Portugal, cada vez más necesaria si queremos afrontar los retos y desafíos comunes y compartidos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY