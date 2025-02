Comenta Compartir

Esta vez me he mentalizado como un verdadero profesional, no como esos noveleros simplones de última hora que se compran un equipo carísimo para redimirse de sus anteriores fracasos. A cinco días del primero de julio, fecha que desde hace años marca el comienzo de mis vacaciones de verano, estoy más que dispuesto a emprender la carrera por cambiar mi vida. Se acabaron para siempre el sedentarismo corrosivo, la decrepitud inexorable y el abandono ruin. A partir del viernes, a las 7 en punto de la mañana, cronómetro en mano, cuatro horas ininterrumpidas de ejercicio anaeróbico seguidas de un desayuno a base de esteroides anabolizantes y doscientos cincuenta largos de piscina olímpica. Y a las 12 en punto, infarto agudo de un miocardio que no se aviene a seguir el ritmo de su propietario a la hora de ponerse en forma. Lo dicho, esta vez sí, esta vez me mato de mi propio frenesí.