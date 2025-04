Daniel es un niño de 9 años que vive en un pueblo de la comarca de La Serena. Su padre es ganadero y desde bien ... pequeño le acompaña siempre que puede. Le encanta el campo, las ovejas y aprender de su padre. Tienen un rebaño de más de quinientas ovejas y Daniel está encantado porque llega su época favorita: la esquila.

Aquella mañana de mayo madrugaron más de habitual porque tenían que preparar el cortijo y los animales para recibir a la cuadrilla de esquiladores, profesión que quería desempeñar Daniel de mayor.

Como era costumbre, el pequeño ayudó con especial ilusión en todas las tareas que la edad le permitía; en su pequeño cuerpo, después de doce horas, no se notaba el cansancio. A la vuelta a casa, le preguntó inquieto a su padre: «¿papá porque este año no ha venido la cuadrilla 'La Jineta' y han venido esquiladores de otro país?, ¿acaso ha desaparecido esta profesión en España?». Su padre no dudó la respuesta: «Verás hijo, ahora eres muy pequeño para entender estas cosas de empresas. Este año hemos traído una cuadrilla mayor de esquiladores que vienen de Uruguay y para papá, hacer el mismo trabajo, le supone menos costes; para que tú me entiendas, ganamos nosotros».

Como toda lección de su padre, aquella respuesta no caía en el olvido y el futuro esquilador estuvo toda la noche pensando. Nada más subirse al todo terreno para ir al corte, aún casi de noche, salía la reflexión de Daniel. «Papá, no he dejado de pensar la razón que me diste ayer sin que sea capaz de estar de acuerdo. Me decías que nosotros, el ganadero, ganábamos, pero no soy capaz de entenderlo. Siempre me has dicho que vivimos en la comarca de mayor concentración de ovejas, que tenemos una gran zona esteparia donde predomina mi raza favorita, la merina. Que desde hace siglos, el esquilador, viene desempeñando una labor fundamental para la cadena ganadera y desarrollando una profesión casi en desuso para nuestro país. No me parece justo, queriéndome dedicar a ello, que, habiendo cuadrillas suficientes en España, tengan que venir esquiladores de otro país a reducir a la mitad la campaña de esquila de tantos trabajadores y de gran mérito. Está claro papá, que el pastel a dividir es mucho menor. Y no es nada justo que ese hecho sea apoyado por ganaderos y empresarios o cooperativistas, sin los cuales no podrían desempeñar su profesión aquí. Abaratar el precio de esquila a realizar por una cuadrilla de uruguayos en contra del precio que cobran nuestras cuadrillas (por cierto, sin actualizar hace más de diez años), es un mal acierto que nos perjudica a todos. Con esa práctica estamos dejando de dar de comer a cientos de familias extremeñas cuando luego papá, al matar nuestros borregos, les pedimos que consuman nuestra carne de cordero todo el año entero; que se coman nuestros quesos y consuman nuestros productos en beneficio de la economía extremeña. Papá, sabes que hemos acudido religiosamente a todos los concursos anuales de esquileo que se realizan en el Salón Ovino de Castuera, resultando siempre claros vencedores los esquiladores extremeños por encima del resto, por tiempo, calidad y segundo corte de lana. Vivimos en una zona rural, y siempre dices que debemos apoyar los trabajos en los pueblos para evitar la despoblación y asegurar la permanencia del campo el día de mañana. Si todos actuáramos como tú, en beneficio solo propio, el futuro de nuestros pueblos tendría los días contados y yo no podría dedicarme a lo que realmente me gusta, la esquila, y asegurar la continuidad de una profesión ancestral, sin que me obliguen a tener que salir de España cuando en nuestro país hay trabajo suficiente. Piénsalo, papá».