De esputos y meteorología

Sé que lo que a continuación voy a exponer es fútil e intrascendente pero relegando el pudor hacia una esquina, dispongo de margen y caradura ... suficiente para compartir un hecho insólito consecuencia de los beneficios que la natación está reportando a mi salud. Después de dos meses perseverando tres días a la semana, batiendo brazos y piernas sobre el agua, he alcanzado una resistencia física, o mejor dicho, un fondo físico admirable. Por cuestiones de agenda, hace unos días no pude acudir a la piscina. Para compensar la ausencia, salí a correr alrededor de cuarenta minutos. Durante el trayecto, iba yo sintiendo una fortaleza sorprendente, hecho que pude comprobar, tras expulsar un esputo con una potencia inusitada. Huelga decir que era límpido y alcanzó un recorrido admirable hasta fundirse con el agua de lluvia sobre el lustroso cemento. Sonreí tras el hallazgo. Nunca hubiera pensado que un esputo me hiciera sentir una vitalidad adolescente. El secreto es la perseverancia, no hay lugar para engaños, como bien nos recuerdan los meteorólogos, sirva la ridiculez del ejemplo, al incidir en que «estas lluvias generosas y bienvenidas, no servirán para paliar la profunda sequía». La profundidad no es precisamente característica de la sequía.

¿Pensarán que somos gilipollas? Esputar a cuatro metros de distancia, sin haber nadado lo suyo, es imposible, como pretender que Armando llene los embalses en unos días o como el niño que se apareció a San Agustín y le dijo que estaba intentando meter en un hoyo todo el agua del mar.

