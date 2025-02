Espumillones contados

Qué fácil se olvida a los muertos, me digo tras la muerte de Almudena Grandes, y no es que yo vaya a olvidarla, como lectora, ... nunca, pero lo pensé porque después de su fallecimiento, y han pasado quince días, han sucedido miles de cosas, la vida sigue y, paralela, la muerte, inflexible, imparable, nunca se detiene.

Volviendo a Almudena, comentaba con una amiga los libros que cada una habíamos leído, y aparte de sus episodios interminables, que no he leído porque me niego a leer más sobre cualquier guerra, la nuestra, la de Vietnam, la Segunda o la Primera, tampoco había leído 'El corazón helado', según dicen, antesala de su gran obra sobre la guerra civil. Mi amiga me prestó el libro y, más que leer, lo estoy devorando, no despacito, como la canción, sino a muerdos, ciento cincuenta páginas al día.

Quizá sea diciembre, el mes de la Navidad, el de los deseos buenos, el de las comilonas, el del furor por los adornos, este mes, y la muerte de la escritora, este mes que cada año me gusta menos porque ya nunca me sentaré con las personas con las que me sentaba a cenar, ni desempolvaremos la vieja caja con los adornos navideños, y porque aquellos buenos deseos eran de verdad buenos y no huecos, será este mes, y no otro, que me recuerda a mis muertos más que ninguno.

Qué fácil se olvida a los muertos, digo en general, a los otros, a los ajenos, a los que no duelen, es fácil olvidar, la vida va tan deprisa, acelerada y vertiginosa, que no queda un segundo para pensar en ellos.

Lo que me gusta de esta época es que cada cual vive el rito a su manera. El otro día otra amiga me decía que vendrían unos familiares para pasar juntos las fiestas, por eso, y porque las casas son pequeñas y los belenes aparatosos, este año no pondrá belén; mi amiga es una apasionada de los belenes, no se conforma con San José, la Virgen y el Niño Jesús. No, su belén requiere espacio, tiempo y paciencia, la que yo no tengo, además de un centenar de figuritas, entre panaderos, artesanos y cabreros, repartidas sobre una maqueta con agua, musgo y luces. Por supuesto, le ofrecí mi casa a mi amiga para montar su belén; mucho me temo que no me tomó en serio.

Yo no tengo paciencia para belenes. Mis adornos navideños se reducen a cuatro espumillones, cuatro, ni más ni menos, y lo que tardo en ponerlos y quitarlos depende de mi maña a la hora de sujetarlos en las esquinas de un cuadro, espejo, o entre los libros.

Desde que supe de su muerte, la de Almudena, quise dedicarle esta columna, después me dije que no era buena idea, ya se han escrito versos, homenajes y artículos; tantos que pensé que esta Zona de paso, apaisada y tumbada, era insignificante para una gran mujer, pero ya ve el lector, 'El corazón helado' en las manos, y, mientras tecleo, deletreo su nombre varias veces: A, ele, eme, u, de, e, ene, a.