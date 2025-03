El espíritu de Ermua sigue vivo

Desde hace días, los medios de comunicación invaden nuestros sentimientos de amor y odio, amor por las víctimas del terrorismo y odio hacia los terroristas, ... que desean que nuestro estado de derecho no sea un obstáculo para su victoria final, ayudados y financiados por el ocupa monclovita. Pero mañana domingo, día 10 de julio, los demócratas homenajeamos al joven concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, que asesinaron de un tiro en la nuca por defender la democracia y la libertad los matones de ETA, amigos de los que hoy están sentados en el Congreso, Bildu, legislándonos y pactando la Ley de Memoria Democrática con nuestro presidente.

Los demócratas celebraremos estos 25 años recordando a este joven concejal como el héroe que murió en defensa de su país y de nuestra nación. Otros estarán en esta celebración aplaudiendo con las manos manchadas de sangre a sus verdugos. También quiero recordar a Ortega Lara, que paso más de quinientos días en un zulo, secuestrado por la escoria, por los asesinos, amigos de Otegi.

La venganza no es una forma admisible de justicia, pero tampoco estos despreciables seres pueden esperar mi perdón ni el de cualquier persona de bien. No me confundirán los magos políticos disfrazados de Pinocho con sus discursos revanchistas, ni tampoco acompañaré a los desertores en sus engaños continuos. Nadie puede esperar que personas con sentimientos éticos y religiosos sean hipnotizadas para cambiar sus pensamientos legales hacia estos criminales. Apoyaré siempre a los familiares de esas víctimas inocentes, deshumanizados para el resto de sus vidas, quitándoles lo más querido, hijos, hermanos, padres, etc. En un país normal estarían pudriéndose en la cárcel de por vida, pero en esta sociedad absurda nos matan y luego se ríen de nosotros.