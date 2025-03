Espionaje por investigar

Comenta Compartir

El viaje ayer, en domingo, del ministro Bolaños a Cataluña para ofrecer una salida a la crisis derivada del espionaje a líderes independentistas catalanes y ... vascos y que está poniendo en jaque la legislatura refleja la gravedad tanto de la interceptación de los móviles de los afectados como del momento político. El Gobierno ha reaccionado de manera en exceso parsimoniosa ante una denuncia cuya verosimilitud no se ha puesto en duda –otra cosa es la autoría–, arbitrando cuatro medidas cuya eficacia real está por comprobar, incluido el inédito desvío al Defensor del Pueblo de una cibervigilancia que compromete la seguridad del Estado y a sus servicios de inteligencia. El Ejecutivo trata de garantizar la limpieza del CNI por la vía de situar el foco en el centro, una decisión que deberá redundar en una inspección interna creíble para superar la eventual indefensión de los espiados. Junto a ello, nada resultaría más contraproducente ante una situación tan delicada que los partidos –y singularmente el PSOE y el PP, en tanto que de ellos depende la mayoría necesaria– se enzarcen ahora sobre la conveniencia o no de constituir la comisión de secretos oficiales sin la cual no existe control de las operaciones y gastos reservados.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY