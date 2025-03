Espionaje por aclarar

Comenta Compartir

El espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo catalán y vasco destapado por el grupo de expertos en ciberseguridad Citizen Lab de la Universidad canadiense ... de Toronto ha desembocado en una crisis política que compromete no solo las alianzas que sostienen al presidente Sánchez en la Moncloa. También la credibilidad de las instituciones del Estado, señaladas en tanto que la compañía israelí NSO, propietaria del programa Pegasus, solo vende a gobiernos, en teoría, el 'software' malicioso utilizado para interceptar ilegalmente las comunicaciones de los afectados en este caso; y dado que el CNI lo adquirió aunque justificándolo para espiar en el extranjero, toda vez que la legislación española exige control judicial previo para aquellas actividades de vigilancia en territorio español susceptibles de vulnerar derechos fundamentales. Tiene razón el Ejecutivo cuando rebate las acusaciones de la Generalitat de Pere Aragonès –que ha congelado el diálogo institucional a la espera de explicaciones– y del conjunto del separatismo aseverando que no existen pruebas de que el Estado de Derecho haya dejado de comportarse según la legalidad a la que se debe. La ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI, incidió ayer en esa línea argumental al advertir de lo fácil que resulta imputar al centro dado que este «no se puede defender» en aras de la seguridad nacional. Pero el problema radica en que la gravedad de las sospechas exige una clarificación que el Gobierno no ofrece escudándose, precisamente, en su obligado silencio sobre los secretos de Estado. Lo que acaba abocando a la indefensión a los potenciales espiados, máxime cuando sigue sin constituirse la comisión correspondiente en el Congreso por la desconfianza del centroderecha hacia los independentistas.

Si no tiene ninguna responsabilidad en el escándalo, el Ejecutivo ha de procurar saber quién y con qué propósito ha espiado a los últimos cuatro presidentes del Govern, representantes del Estado en Cataluña por más que sus intenciones fueran o sean las de romper con el mismo. Pero, en paralelo, tan turbio episodio vuelve a dejar al descubierto, por una parte, la precariedad de una mayoría de gobierno construida con unos aliados cuyo proyecto político no se imbrica en la España constitucional. Y, por otra, la incongruencia de Unidas Podemos al apoyar una comisión de investigación sobre el «espionaje político» que apunta al Consejo de Ministros en el que se sienta.

Opinión HOY