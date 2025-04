Comenta Compartir

La principal virtud de un espía es que no sepamos que lo es. Y que espíe bien. EE UU tiene nivelazo. Ahí está todo lo ... que saben o han sabido de Putin y Ucrania. Ahí estuvo Biden anunciando la invasión. No tenía razón Dürrenmatt cuando señalaba que la diferencia entre Rusia y EE UU es que en Rusia todo el mundo toma a todo el mundo por un espía y en los EE UU todo el mundo toma a todo el mundo por un criminal. En España tenemos unos espías en boca de lo peor. Pero ya decía Le Carre que la política es conspiración, vivimos en novelas de espías. Sí que aquí somos más de Anacleto que de Philby. De Corinna y de Rufián. Con carraca. Ojalá Paz Esteban, jefa del CNI, fuera como Fiona Shaw en 'Killing Eve: «He descubierto dos cosas este año. La primera, que el lino me queda fenomenal. La segunda, que las emociones son una molestia, un azote contra nuestra libertad. Que no te dominen la culpa y la vergüenza». Aunque sea más frase de Sánchez.

