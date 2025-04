La esperanza soñada

Comenta Compartir

Esta es una carta que me he resistido enviar por considerarla un asunto familiar, pero después de que el proyecto haya sido presentado públicamente ante ... las autoridades autonómicas y locales, y recibido con el beneplácito con el que lo ha sido, vistas las declaraciones de Guillermo Fernández Vara y Luis Salaya, debo asumir, aún sin contar con la autorización de mi hijo, que el polígono ecoindustrial CC Green es un gran proyecto que proporcionará a Cáceres cientos de puestos de trabajo y que en su continuidad se verán aumentados. Siempre he inculcado en mis hijos el amor a su tierra, y cuando mi hijo se hizo cargo de la empresa que había fundado con otros socios en Sevilla, le pedí que intentara trabajar por su tierra extremeña y, si fuera posible, por Cáceres o al menos que si necesitaba técnicos, nuestra Universidad, en la que él había estudiado los tenía y bien preparados. Le recordé con satisfacción que su primer trabajo en tierras andaluzas se lo había proporcionado un ingeniero cacereño, Antonio Morollón. Hoy ha traído a Cáceres un gran proyecto, CC Green, del que me siento esperanzado como cacereño, pues es el principio o la continuación del despegue que espero ilusionado que se produzca en nuestra ciudad y provincia. Solo me queda desear suerte a Santi Rodríguez y pedir que el Señor me conceda al menos ver colocar la primera piedra del proyecto. Suerte hijo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora