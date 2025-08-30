Vacaciones en casa: ¿descanso o carga invisible?

Cuando se habla de vacaciones, la imagen idílica que suele venir a la mente es la de una playa tranquila, un libro entre las manos ... o, en mi caso, más tiempo para escribir. Pero para muchas mujeres trabajadoras, especialmente las que además llevamos el peso del hogar, las llamadas 'vacaciones en casa' no son más que una extensión del trabajo, con una diferencia notable, sin salario ni reconocimiento y, en contadas ocasiones, un «gracias», que sabe a poco.

La idea de descansar en casa puede parecer atractiva en teoría, de ahí la frase manida: «Como en casa en ningún sitio». Evitas desplazamientos, ahorras dinero y disfrutas del entorno familiar. Sin embargo, para las mujeres que trabajamos fuera y además asumimos la mayoría de las tareas domésticas, significa seguir cocinando, limpiando, organizando, cuidando de los hijos y atendiendo necesidades ajenas. En otras palabras: no hay descanso, solo cambio de escenario.

La jornada laboral de muchas mujeres no termina al salir del trabajo. Al llegar a casa, comienza la segunda: preparar la cena, revisar tareas escolares, ordenar el caos del día. Y cuando llegan las vacaciones, esa segunda jornada se convierte en la única. Sin la «excusa» del trabajo remunerado, se espera que la mujer esté aún más disponible para atender las demandas de quienes conviven con ella.

Los hijos sí disfrutan, eximidos de sus obligaciones. Lo que implica más comidas que preparar, más conflictos que mediar, más energía que invertir. Si hay pareja, muchas veces se perpetúa la idea de que ella «sabe mejor» cómo organizar, cómo cuidar, cómo resolver. Y si no la hay, la carga se multiplica sin red de apoyo.

Estas 'vacaciones en casa' suelen estar marcadas por una rutina intensificada. Se aprovecha para hacer «lo que no se pudo durante el año»: limpiar a fondo, ordenar armarios, pintar una habitación, reorganizar la cocina... Todo esto recae, casi siempre, sobre nosotras. Lo que debería ser un tiempo de desconexión se convierte en una lista interminable de tareas.

Incluso los momentos de ocio están condicionados. Desde ver una película, que sea del agrado de los demás, hasta encontrar un momento de tranquilidad para leer o escribir. Se convierte en un lujo que solo se alcanza cuando todos duermen. Y entonces, ¿dónde está el descanso?

Esta falta de desconexión no solo agota físicamente, sino que tiene consecuencias emocionales. La frustración de no poder parar, la sensación de estar siempre disponible para otros pero nunca para una misma, el desgaste de no sentirse valorada… todo ello mina la salud mental y refuerza una desigualdad que se normaliza bajo el disfraz de «vacaciones familiares».

Es urgente cambiar la narrativa. Descansar no es un privilegio, es un derecho. Las mujeres trabajadoras merecemos vacaciones reales, espacios donde poder desconectar, cuidarnos y disfrutar sin culpa ni exigencias.

Las vacaciones en casa no deberían ser una trampa. Deberían ser una elección libre, acompañada de respeto, apoyo y corresponsabilidad. Porque descansar no es dejar de hacer cosas por los demás: es, al menos por un tiempo, hacer algo por una misma.