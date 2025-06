Vacaciones, ¿y ahora qué?

En junio acaba el curso escolar y, con él, comienzan las vacaciones y el suplicio de los padres. La palabra conciliación, según la RAE, es ... la acción y el efecto de conciliar. Es decir, se refiere al acto de lograr un acuerdo, armonía o entendimiento entre partes que podrían estar en desacuerdo. La definición es clara, pero lograr que las empresas flexibilicen la jornada laboral está lejos de ser una realidad. Quienes más lo sufren son las mujeres trabajadoras, al menos en España, donde el matriarcado, entendido desde el rol que desempeñan, manda en la vida familiar. Hace unos años, recurrir a los abuelos era la única solución para ellas. Sin embargo, cada vez es más común que los pensionistas viajen y disfruten de un descanso merecido. Los campamentos de verano, urbanos o rurales, duran, como mucho, quince días. Otra opción es contratar a una persona que se ocupe de ellos, pero no está al alcance de todos los bolsillos. Así que toca dividir las vacaciones de los padres, lo que conlleva a no poder disfrutar de días en familia, algo ilógico.

Hay un dato curioso y es que los divorcios tienden a incrementarse después del verano, sobre todo, en el mes de septiembre. El estrés, los viajes y la convivencia son los motivos para tomar esta decisión tan importante; supone un cambio emocional para los hijos, los mayores perjudicados. Durante el invierno la vida familiar puede parecer organizada. Hay aulas matinales, comedores y actividades extraescolares. Algunos niños salen de casa a las ocho de la mañana y no regresan hasta las cinco o las seis de la tarde. ¿Conciliación o carrera contrarreloj? El calendario de la cocina es un maremágnum de horarios. Sin contar que la jornada laboral, en ciertos casos, no se alinea con la entrada o salida ni de los colegios ni con las actividades. El poco tiempo compartido en casa puede afectar a la calidad del vínculo familiar. Los padres se sienten culpables por no poder acompañar a sus hijos o por depender de terceros para su cuidado. Promover la conciliación requiere un esfuerzo. Por un lado, medidas institucionales impulsando las leyes que garanticen el derecho de adaptar la jornada laboral, ampliación de permisos retribuidos e inversión en servicios públicos del cuidado de menores. Por otro lado, iniciativas de las empresas con planes de conciliación personalizados, apoyo psicológico, flexibilidad horaria y teletrabajo, siempre que sea posible. Y por último y más importante, un cambio social y cultural; corresponsabilidad real entre hombres y mujeres, fomentando que ambos progenitores compartan tareas y permisos; educación en igualdad desde la infancia, con el único fin de que las nuevas generaciones normalicen el reparto equitativo de responsabilidades.

No olvido visibilizar modelos de conciliación que funcionan, como los de otros países europeos. Estas medidas no solo buscan compatibilizar horarios, sino también dar valor al tiempo compartido y aumentar la calidad de las relaciones familiares. Para mí, conciliar es equilibrar la vida laboral, de padres y madres, con el latido del hogar y construir el bienestar sin renunciar a lo más importante, la familia.