Hace poco leí en National Geographic sobre un fenómeno psicológico con el que me sentí identificada.

¿Qué es el síndrome del impostor?

Copio la ... definición literal del artículo: «Este fenómeno psicológico común y complejo enfrenta a los individuos que lo padecen con sentimientos de inadecuación, independientemente de sus logros».

El ser humano tiende a juzgarse a sí mismo y piensa que el éxito es más un golpe de suerte que el resultado de su trabajo o sus capacidades. Como autora autopublicada, a veces, he sopesado si el hecho de que una editorial no respalde mis manuscritos desmerece las horas dedicadas a la escritura. Confieso que nunca he enviado uno de mis libros para que sea valorado por una editorial. ¿Miedo? Puede que sí, el síndrome del impostor está latente. La duda y el temor son los peores aliados. Mi formación académica y mi trabajo siempre estuvo encaminado hacia los números, aunque leer y escribir ha formado parte de mi vida. La decisión de publicar mi primer libro fue gracias a un curso de escritura. Tardé más de un año en hacerlo, sopesé los pros y los contras, y salvé mi baja estima. Descubrí una forma de hacer llegar mis historias a los lectores y el riesgo de no ser leída lo asumía sola. Después de siete libros publicados, aún siento que soy una impostora. Para mi consuelo, es más común de lo que suponía. Los síntomas aparecen en cualquier tipo de profesión y forman parte del desarrollo personal. ¿Quién no ha buscado el apoyo de su entorno? El reconocimiento de los demás da confianza, siempre que sea sincero y no para sacar provecho. He llegado a una conclusión; la mejor terapia es trabajar la autoconfianza. En nuestro día a día encontraremos personas que nos harán sentir un fraude o que menosprecien a lo que nos dedicamos, es algo indudable, y más con los miles de ojos que nos observan desde las redes sociales. Somos evaluados, criticados, investigados y, en ocasiones, ridiculizados. Es innegable que aquellas personas que necesitan dar a conocer su trabajo, como es mi caso, tienen que someterse a las nuevas reglas del juego o serán invisibles al mercado al que desean llegar. Hago referencia de nuevo al artículo en cuestión: «Los primeros estudios sobre el tema se remontan a los años 70 del siglo pasado, y se enfocaron en mujeres con alto perfil profesional». Ahora, cualquier persona puede verse sometida al estrés de ser valorada. La competencia, las ansias de poder y el ser reconocido es parte de nuestro camino en este mundo de carreras, pisotones y zancadillas. Con lo fácil que sería hacer y dejar hacer. La inseguridad está ligada al síndrome del impostor. Por mi experiencia, nunca desaparece. Cuando escribía este artículo, pensé: «¿Les interesará a los lectores este tema? ¿Se sentirán identificados?». Al final, aparté mis dudas y decidí exponer mis miedos. Si alguna vez tienes la sensación de no estar a la altura, de no ser lo suficientemente capaz o competente en tu profesión, respira hondo, analiza tus logros y sigue adelante. Recuerda que no estás solo.