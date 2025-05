Comenta Compartir

Ella lo sabía, pero no se lo iba a contar a nadie, o eso le dijo a su mejor amiga. En cuanto salió a la ... calle, pensó en la primera persona que era de su total confianza, su madre. El secreto de María le quemaba, suplicaba por salir y no dormiría tranquila hasta que lo soltara. Así que se encaminó a casa por las calles menos transitadas del pueblo, con el fin de no encontrarse a nadie conocido, y evitar hablar más de la cuenta. Dio gracias de que fuera la hora de la siesta en pleno julio. Llegó al portal en unos minutos, sudada y con la boca seca. En cuanto entró en casa, soltó el bolso en el recibidor y buscó a su madre. Estaba en el salón, dormida como un tronco. No la despertó. De puntillas, se coló en la cocina y, como era su costumbre, bebió a morro de la botella de agua. Luego, regresó por el pasillo hasta su habitación. Se tumbó en la cama con el móvil, encendió el ventilador –la economía familiar no daba para aire acondicionado– y cotilleó en las redes sociales. Entonces, María le escribió por privado y le pidió, le rogó de nuevo que guardara el secreto. La idea de contárselo a su madre no le pareció tan buena, pero, por otro lado, estaba segura de que no saldría a pregonarlo, si ella se lo pedía. Buscó su lista relajante de Spotify, se colocó los auriculares y dejó que Morfeo la acunara. La voz de su madre la despertó, dio un salto en la cama y recordó la conversación pendiente. No tardó ni cinco segundos en acomodarse en el sofá y revelarle el gran secreto de María. Le juró y perjuró que su boca no se abriría. A la mañana siguiente, después de una ducha prolongada, un café cargado y un retoque de maquillaje, se dirigió a su trabajo como todos los días; la única peluquería del pueblo que permanecía abierta. Su jefe estaba en la trastienda preparando la fórmula de los tintes y echando un pitillo. La primera clienta entró como un torbellino relatándole, y el día solo acababa de empezar. La insultó, la llamó cotilla y mala amiga, y no fue la única que acudió en su busca, parecía una quedada de haters. La acorralaron al lado del lavacabezas, la obligaron a sentarse y a escuchar sus reproches. Las redes se habían hecho eco de la noticia. Observaba inmóvil sus labios, no entendía lo que había pasado. El pueblo sabía el secreto de María. Su madre la había traicionado. Una de las mujeres la cogió por los hombros y la zarandeó de tal forma que sintió verdadero miedo. Intentó soltar su agarre y gritó: «Suéltame, suéltame». Otra levantó la mano para abofetearla. Cerró los ojos angustiada y arrepentida, dispuesta a aceptar su castigo, se lo merecía. Cuando los abrió, estaba en la cama. Su madre la tranquilizaba acariciándole la cara. Había sido un sueño, una pesadilla que podría hacerse realidad. Tomó una decisión: nunca revelaría el secreto de María».

Este relato nos demuestra que las redes sociales, los mensajes instantáneos o las nuevas aplicaciones de comunicación difunden una indiscreción que puede arruinar la vida no solo de la persona afectada, sino de quien la cuenta. Seamos cautelosos con lo que compartimos o perderemos una amistad, una relación o a la familia.

