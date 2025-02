Regalo de última hora

Quiso el destino que mi madre naciera un 14 de febrero, y aunque hace años que nos dejó, no puedo evitar recordarla de una forma ... especial en este día. Supongo que además de este hecho, sería imposible que su aniversario pasase desapercibido debido a lo que se ha alojado como una tradición, por llamarlo de alguna manera, en todo el mundo; la celebración del amor, el cariño y la amistad en el día de San Valentín. Una oportunidad para demostrar nuestro afecto a los demás y que, doy gracias, abarca a cualquier tipo de amor, no solo el romántico.

Fue en el siglo XIX cuando se popularizó de manera exponencial con una campaña de marketing, que ha perdurado en el tiempo, con la entrega de un regalo a la persona elegida, aunque se cree que su origen se remonta a los romanos. Triunfan las flores, las colonias (lógico con el bombardeo de anuncios), el chocolate, un viaje inesperado o una declaración de amor con anillo incluido, entre otros. Detalles que con el paso del tiempo se mustian, agotan, te hacen coger unos kilos, se olvidan o no llegan a cuajar. Aquí hago un inciso, por favor, regalad libros, no caducan. Continúo. Hablaba hace poco con la encargada de una floristería y me comentaba que la mayoría de los encargos para estas fechas los recibe por teléfono o internet, y que añoraba las visitas y las conversaciones con los clientes en la tienda. En cuanto alguien entraba por la puerta, lo analizaba, y era rara la vez que no acertaba, sobre todo, con los hombres. Los perfiles eran siempre los mismos. Los enamorados que buscaban algo original, los hijos que se acordaban de sus madres un día al año, los que se sentían culpables y querían buscar el perdón de sus parejas, los tímidos, los arrogantes que creían que con un ramo de flores la chica en cuestión se rendiría a sus pies y, por último, estaban los asiduos y detallistas. Uno de ellos, a pesar de que su mujer había fallecido, todos los meses encargaba un ramo y elegía con mimo cada flor, cada rama de verde (como él decía) o el color de la cinta. En la actualidad, tiramos de una plataforma o del teléfono para cumplir con la tradición. No niego que habrá personas que le dediquen tiempo y cariño a sorprender a su pareja, amigo o familiar, aunque cada vez son los menos. El materialismo nos ha invadido y, por cierto, odio la pregunta: «¿Te han regalado algo para San Valentín?». Este artículo va dedicado a todas aquellas personas que, como tú, creen en el amor. Ese que se da sin esperar nada a cambio y el que perdura con el paso de los años. El mejor ramo de flores es el que recibes cada día, con un beso al despertar, con una caricia, con un abrazo y con un «te quiero» sincero. No hay que esperar a San Valentín para aceptar un regalo de última hora.