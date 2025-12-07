HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mujeres reales

La paradoja de la Navidad

Esperanza Mancera

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Hay un momento del año en el que todos, incluso los más escépticos, sentimos un leve temblor en la memoria. Suele coincidir con estos días ... de puente en los que las ciudades empiezan a encender sus luces –si no lo han hecho ya– y nosotros, casi por inercia, abrimos las cajas donde guardamos los adornos. Es un gesto sencillo, casi doméstico, pero cargado de una fuerza simbólica que no siempre reconocemos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  2. 2 Muere a los 63 años Paco Movilla, empresario de la comunicación y la publicidad
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Dos heridos en un accidente de tráfico en la provincia de Badajoz
  5. 5 Muere un hombre de 28 años tras una salida de vía y vuelco en la provincia de Badajoz
  6. 6 Convocado el concurso para cubrir 900 vacantes de Administración General
  7. 7

    La pista de hielo de Cáceres empieza a llenarse entre críticas por el precio
  8. 8

    El tormento de Guardiola
  9. 9 Alejandro Sanz sobre Jarandilla de la Vera: «Aquí he encontrado un remanso de paz y un montón de amigos»
  10. 10 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La paradoja de la Navidad

La paradoja de la Navidad