Hasta la «mili» y más allá

Comenta Compartir

El artículo 30 de nuestra Constitución recoge el derecho y el deber de defender a España, así como la regulación mediante ley en los casos ... de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Es decir, en un supuesto estado de guerra se podrían movilizar a los ciudadanos entre 18 y 55 años para tareas de defensa activas o pasivas. Negarse a ello se considera traición y podría conllevar cargos penales. De acuerdo, he comenzado a escribir sin explicar por qué he soltado esta perorata. En mi último artículo hacía referencia a las diferencias existentes en cuanto al gasto en defensa que cada uno de los estados miembros estaba dispuesto a asumir en Europa. Entiendo que la situación geográfica influye, y mucho. En España, la amenaza de la guerra la vemos lejana, más o menos igual que cuando la covid-19 apareció en China. Sin embargo, no quiero recordar las consecuencias por ignorar las advertencias de la OMS. A Margarita Robles, nuestra ministra de Defensa, se le preguntó acerca de si volvería el Servicio Militar obligatorio, la «mili», y afirmó: «A nadie se le ha pasado por la cabeza». Buena respuesta, aunque tengo datos. La media europea de militares por cada mil habitantes es de 3,6 y aquí en España es de 2,4; aproximadamente 117.000 efectivos. Sería necesario no solo incrementar en más de 20.000 el personal militar para alcanzar la media europea, sino invertir en industria especializada, medios y armas. Sí, es cierto, los militares profesionales españoles gozan del respeto internacional, y creo que se debe a la vocación; al entrar en la carrera militar por voluntad propia, y no dudo de que la educación que se les presta es ejemplar. Lo que no quita para que nuestro contingente sea deficitario.

El debate está en la calle. ¿Volverá la «mili»? ¿Se iniciará una campaña de reclutamiento? ¿Cuál sería la respuesta de los llamados a filas? En España no nos educan en el espíritu nacional, todo lo contrario que en Estados Unidos, donde habría cola para alistarse. Como madre, soy egoísta, lo reconozco. Me es difícil asimilar que uno de mis hijos, sin experiencia, no solo cumpla con su deber durante el periodo de instrucción de la «mili», sino que voy más allá. ¿Estaría preparado o preparada para una guerra? En realidad, nadie lo está. El Servicio Militar obligatorio se instauró en España a finales del siglo XVIII y principios del XIX, casi doscientos años, hasta que terminó en 2001. Recuerdo escuchar las batallitas de familiares y amigos de sus días en la «mili»; para algunos, una aventura, y para otros, una decepción o un año perdido, aunque había quien aprovechaba para sacarse el carnet de conducir, ver mundo, entablar nuevas amistades, y ahora, cotizar en el caso de jubilación anticipada con el límite de un año. Eran tiempos de paz. La situación en el mundo ha cambiado y nunca imaginé sentir tan de cerca la amenaza de una nueva guerra mundial, y el miedo es libre. Por cierto, espero que los mandamases lo eviten, porque un kit de supervivencia no nos servirá de mucho.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY