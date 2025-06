In memoriam

Comenta Compartir

Yo no fui la primera de mi familia que colaboró con este periódico. Hoy quiero recordar a Pedro Mancera, mi padre, no solo con mis ... palabras, sino con las de los periodistas que lo conocieron y quisieron dedicarle una columna, las cuales conservo como un gran tesoro. No hay mayor orgullo de una hija que el reconocimiento a un hombre que, ante todo, fue un profesional. Corría el año 1966, cuando lo describían como un tipo popular, «un simpático camarero de Colón con aspecto de estudiante de Derecho. Un chico fino, cordial, elegante y heroico».

Se caracterizaba por ser servicial y al que no le abandonaba el buen humor. Aguantaba con estoicidad a los clientes, aunque fuera pleno verano, soportando las altas temperaturas de la plaza de San Juan. Cabe decir, que fue campeón provincial de su especialidad y tuvo el honor de ser elegido para servir al entonces príncipe Juan Carlos cuando visitó Badajoz en 1960. Memorable fecha inmortalizada en una fotografía. Unos años más tarde, en 1979, Manolo López lo desvelaba como una de sus fuentes en la columna 'Nombre y apellidos': «En realidad mi amigo Pedro es uno de esos muchos «contactos» que uno ha de tener en cada sitio y es, al margen de ello, una persona muy preparada, tanto en lo que afecta a su profesión como en lo que es ajeno a ella. Si hablo de Pedro –perdona, pero me olvidaba decir los apellidos– Mancera Chacón es porque él en más de una ocasión me ha dado la pista de las mil y una noticias que suceden a diario y pasan desapercibidas, pero al final componen lo que debe ser la crónica diaria del vivir de una ciudad». Con mucho esfuerzo consiguió montar en los años 80, junto a mi madre, María, su propio negocio 'La tetera', una cafetería situada en la avenida Carolina Coronado de Badajoz. A pesar del trabajo duro, el resultado valió la pena. Sin embargo, un trágico accidente el 28 de mayo de 1992, cuando se dirigían a las playas de Portugal en su día de descanso, causó la muerte de mis padres y mi hermana menor, con tan solo trece años. Fue un golpe duro, que permanece imborrable en mi memoria, así como en aquellos que lo conocieron. Un año después, en 'La voz del sesmo', de la mano de Manuel Vicente González, pude leer las últimas palabras que le dedicó y que resumen no solo su personalidad, sino su carisma: « Fue un hombre vital por excelencia. No se explica de otra manera su pasión por los tablaos, las casetas, el jolgorio, las sevillanas, los toros, el cante, la juerga. No se explica, digo, su pasión por «la marcha», y, sin embargo, su profundo amor por el trabajo. Podía acostarse a altas horas de la madrugada y al día siguiente aparecía detrás de la barra narrando con satisfacción horas recientes, momentos culminantes, encuentros triviales de la noche que, contados por él, se convertían en extraordinarias aventuras». Quizá, mi vocación por la escritura no es otra que seguir los pasos de Pedro Mancera. Solo que él era como un juglar de la calle, escuchado por quien creía en la magia de contar historias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión